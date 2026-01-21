Carlos Andrés Gómez ya fue anunciado por el club que decidió bajarse de un buen dinero para comprarlo

El club brasileño Vasco da Gama anunció este miércoles 21 de enero de 2026 la adquisición definitiva de los derechos económicos del delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, cuya ficha pertenecía al Stade Rennais de Francia. La operación se realizó tras el cumplimiento de los acuerdos establecidos previamente entre ambas instituciones y las condiciones contractuales que regían la cesión del jugador.

Carlos Andrés Gómez llegó inicialmente a Vasco da Gama en agosto de 2025 en calidad de cesión desde el Stade Rennais, club que había adquirido sus derechos tras su paso por la Major League Soccer con el Real Salt Lake. Durante su estancia en Brasil en 2025, disputó 22 partidos, registró ocho asistencias y marcó un gol vestido con la camiseta cruzmaltina en la Serie A del Campeonato Brasileño.

La negociación entre Vasco y Rennes incluía una opción de compra prevista en el contrato de préstamo inicial. En las últimas semanas, ambas partes avanzaron en el cumplimiento de los pasos administrativos y financieros que permitirán concretar la transferencia plena del jugador. El acuerdo definitivo contempla un contrato que vincula a Gómez con Vasco hasta enero de 2031, con la posibilidad de renovación hasta junio del mismo año, según lo informado por el club carioca.

El desembolso realizado por Vasco da Gama para asegurar los derechos del colombiano ronda los 4.5 millones de euros por el 60 % de sus derechos económicos, monto que fue acordado entre las directivas del club brasileño y la escuadra francesa. Con este movimiento, el club extendió el vínculo contractual obtenido inicialmente con el préstamo y lo tradujo en una compra formal que lo convierte en jugador de planta de la institución.

Carlos Andrés Gómez, nacido el 12 de septiembre de 2002 en Colombia, desarrolló sus primeros pasos futbolísticos en Millonarios FC, donde debutó profesionalmente y destacó por su rendimiento ofensivo. Desde allí fue transferido a la MLS y posteriormente al Stade Rennais, con el que tuvo minutos en la Ligue 1 antes de ser cedido al fútbol brasileño.

El proceso de transferencia incluyó la activación de cláusulas contractuales y la revisión de documentación internacional, que ahora queda pendiente de formalización ante el sistema de transferencias global de la FIFA (Transfer Matching System o TMS), paso habitual para validar acuerdos técnicos y económicos entre clubes de diferentes países.

Con la firma del nuevo contrato a largo plazo, Vasco da Gama integra a Carlos Andrés Gómez dentro de su proyecto deportivo para la temporada 2026 y siguientes. El club aspira consolidar su plantilla con jugadores comprometidos por varios años, y la contratación de Gómez hace parte de esa planificación estructural.

Este movimiento se concretó después de meses de diálogo entre los equipos involucrados y de que el jugador cumpliera con los requisitos deportivos y administrativos necesarios para su puesta a disposición en el fútbol brasileño.