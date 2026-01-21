Águilas Doradas se tendrá que mudar para disputar la Liga Betplay: Ya confirmaron la ciudad y el estadio en el que jugarán

Águilas Doradas confirmó que durante la temporada 2026 disputará sus partidos como local en el estadio Cincuentenario de Medellín, escenario que será su nueva sede dentro del campeonato profesional colombiano. La decisión se tomó luego de completar los trámites administrativos y la coordinación logística con las autoridades locales, la Dimayor y los organismos de seguridad. De esta manera, el club ajusta su operación a un nuevo contexto urbano y deportivo para el próximo año competitivo.

El estadio Cincuentenario está ubicado en la comuna de Belén, al occidente de Medellín, y cuenta con una capacidad cercana a los 10.000 espectadores. Es un escenario de propiedad municipal que ha sido utilizado históricamente para torneos profesionales, juveniles y eventos deportivos de distintas disciplinas. Su cancha es de césped natural y cumple con los parámetros exigidos por la organización del fútbol colombiano para albergar partidos oficiales de primera división.

Durante los meses previos al inicio del torneo, el club y la administración distrital trabajaron en la adecuación de camerinos, zonas técnicas, áreas de prensa y espacios para transmisiones televisivas. También se definieron los accesos para público, delegaciones y prensa, así como los anillos de seguridad y los protocolos de ingreso. Estos aspectos forman parte del plan operativo que se aplicará jornada a jornada a lo largo de la temporada.

El traslado al Cincuentenario implica una reorganización en los procesos logísticos del club. Águilas Doradas ajustó sus rutas de desplazamiento, los horarios de concentración y los esquemas de atención a equipos visitantes. Asimismo, se establecieron los lineamientos para la venta de boletería y los sistemas de control, en coordinación con la policía y los organismos de gestión del riesgo.

Desde el área deportiva, el cuerpo técnico incorporó el estadio dentro de la planificación de la pretemporada. El plantel realizó entrenamientos y trabajos tácticos en el escenario para familiarizarse con las dimensiones del campo, el estado del césped y las condiciones generales del entorno. Esto hace parte del proceso de adaptación previo al inicio de la competencia oficial.

Con la sede definida en el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas estructuró su calendario local para 2026 y avanzó en la organización de todos los componentes operativos que rodean cada partido. El club afrontará la nueva temporada con un marco establecido para sus compromisos como local dentro del fútbol profesional colombiano.

Dicha información se confirmó a través de un comunicado oficial emitido por el equipo que dice lo siguiente:

“Luego de la contingencia generada el 30 de diciembre y tras conocer, por información periodística de Medellín, las adecuaciones que se adelantaban en el Estadio Cincuentenario, Águilas Doradas activó de inmediato sus gestiones institucionales. En ese contexto, Medellín abrió sus puertas y brindó una solución oportuna que permite al club iniciar el campeonato profesional en este escenario icónico, cuna de las grandes glorias del fútbol antioqueño, con el aval de Dimayor, garantizando la continuidad del proyecto Águilas Doradas.

Agradecemos de manera especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su liderazgo, su convicción como hombre del deporte y su decisión de un proyecto que ha representado estabilidad, competencia y crecimiento para el fútbol antioqueño y colombiano.

Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al doctor Carlos Mario Zuluaga, a la Dimayor y a los 35 clubes del fútbol profesional colombiano, por la solidaridad manifiesta y el acompañamiento institucional brindado en este momento determinante. La alternativa del Estadio Cincuentenario es una solución provisional que permite iniciar el torneo mientras se avanza en las intervenciones informadas por la Alcaldía de Rionegro el pasado 30 de diciembre, orientadas a que el estadio cuente con condiciones adecuadas y seguras para los asistentes, y así posibilitar el regreso de Águilas Doradas a su sede natural“.