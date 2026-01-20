Millonarios contrató a futbolista extranjero, joven y con pasado en Europa para reforzar su defensa

Millonarios confirmó el fichaje del defensor uruguayo Edgar Elizalde como uno de sus refuerzos para la temporada 2026. El jugador llega al conjunto capitalino tras su paso por Platense de Argentina y firmó contrato por un año. Con esta incorporación, el equipo bogotano completa una de las posiciones que había quedado con menor número de alternativas en la nómina, específicamente en la zona defensiva, de cara a las competencias nacionales e internacionales que disputará durante el primer semestre del año.

Elizalde nació el 27 de febrero de 2000 en Casupá, Uruguay. Se desempeña principalmente como defensa central, aunque también puede jugar como lateral izquierdo. Inició su carrera profesional en el fútbol italiano con el Pescara, club en el que debutó en la Serie B. Posteriormente tuvo pasos por Catanzaro y Juve Stabia, donde continuó su proceso de formación en el fútbol europeo. Más adelante regresó a Sudamérica y defendió los colores de clubes como Peñarol, Independiente de Avellaneda y Liverpool de Montevideo, acumulando experiencia en torneos locales e internacionales.

Antes de llegar a Millonarios, Elizalde militó en Platense, equipo de la primera división del fútbol argentino. Allí tuvo continuidad en el plantel profesional y participó en varias jornadas del campeonato local. Su llegada al conjunto colombiano se dio en condición de jugador libre, lo que facilitó las negociaciones entre las partes y permitió cerrar el acuerdo sin costo de transferencia. El contrato establece su vinculación por una temporada, con posibilidad de extensión, según lo estipulado por la institución.

El fichaje responde a la planificación deportiva de Millonarios para fortalecer su línea defensiva. Durante el mercado de pases, el club priorizó la búsqueda de un defensor zurdo que pudiera desempeñarse en distintas posiciones de la última línea. La llegada de Elizalde amplía las opciones del cuerpo técnico, que ahora contará con un jugador con recorrido en distintas ligas y competencias. Su perfil se ajusta a la necesidad de contar con alternativas tanto para el esquema con línea de cuatro defensores como para eventuales modificaciones tácticas.

Desde su presentación oficial, el jugador se incorporó a los entrenamientos con el resto del plantel y comenzó su proceso de adaptación al fútbol colombiano. El cuerpo técnico evaluará su estado físico y futbolístico para determinar su inclusión en las convocatorias para los próximos compromisos. Elizalde llega a un equipo que disputará la Liga BetPlay y torneos internacionales, lo que implica una agenda competitiva exigente durante el semestre.

Con esta contratación, Millonarios suma un futbolista con trayectoria en distintos países y experiencia en contextos competitivos variados. La institución continúa así con la conformación de su plantilla para la temporada, buscando equilibrar el grupo entre jugadores con recorrido internacional y futbolistas que ya hacen parte del proceso local. Elizalde se integra como una alternativa más dentro de la estructura defensiva, en un plantel que afrontará varios retos deportivos en el año 2026.