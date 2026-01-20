Llegó la hora de conocer al Supercampeón de Colombia: ¿Será Santa Fe o será Junior?

La final de vuelta de la Superliga Colombiana 2026 entre Independiente Santa Fe y Atlético Junior se jugará el miércoles 21 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 19:30. El choque definitivo para coronar al campeón de este certamen tendrá como antecedente inmediato el empate 1-1 en el juego de ida disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, un resultado que dejó la llave abierta y con todo por decidir en los noventa minutos en la capital colombiana.

En el primer partido de la serie, Santa Fe tomó la delantera con un gol de Hugo Rodallega, delantero con experiencia en finales y capitán del equipo cardenal, quien aprovechó una desatención defensiva para definir con un remate certero y poner a su equipo en ventaja durante el primer tiempo. Esa anotación marcó el ritmo inicial del partido y situó a los visitantes con la posibilidad de controlar el desarrollo, aunque con la obligación de gestionar el resultado hasta el final del encuentro.

Junior respondió en la segunda mitad con la anotación de Teófilo Gutiérrez, quien había ingresado desde el banco y encontró el empate con una definición dentro del área, estableciendo el 1-1 final. Esa paridad se dio alrededor del minuto 73 y fue determinante para mantener al equipo costeño con opciones de título de cara al compromiso de vuelta.

Sin embargo, ese empate sufrió un giro al final del partido: Teófilo Gutiérrez fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simular un penal en los minutos finales, lo que implica que Junior no podrá contar con él en el duelo de vuelta por acumulación de amonestaciones. Esa baja representa un dato clave para el equipo barranquillero en su planificación táctica para el partido en Bogotá.

Santa Fe llega a este encuentro con un esquema que combina experiencia y juventud, con Rodallega a la cabeza del ataque y un bloque defensivo que en la ida logró sostener el marcador fuera de casa. La planificación del técnico Pablo Repetto ha incluido mantener la estructura de juego que llevó al equipo a competir en esta final, con énfasis en la circulación del balón y la compactación entre líneas para generar opciones a partir de la posesión.

Por su parte, Junior afronta la vuelta con ajustes por hacer, tanto en el aspecto ofensivo, donde deberá reorganizar la participación de sus delanteros tras la ausencia de Gutiérrez, como en el defensivo, ante la lesión de Lucas Monzón, con el objetivo de sostener la paridad lograda en Barranquilla. En el primer partido, el conjunto dirigido por Alfredo Arias mostró capacidad de reacción una vez superado el marcador en contra, y ahora buscará replicar esa respuesta en el Estadio El Campín.

La serie igualada 1-1 obliga a que cada equipo gestione con precisión los momentos del juego en Bogotá. Además de la ausencia de Gutiérrez por Junior, hay interés en cómo funcionarán otras piezas ofensivas como Yimmi Chará y el reciente refuerzo Luis Fernando Muriel, quienes fueron parte de los onces iniciales o alternativas en la ida y pueden tener protagonismo en la vuelta en busca de poder sumar un título más a la vitrina.

El partido de vuelta se presenta como un duelo táctico en el que ambos equipos deberán equilibrar la búsqueda del gol con el manejo del ritmo del partido. El resultado de la ida establece un punto de partida común, con la necesidad de que Santa Fe y Junior impongan su propuesta de juego para inclinar la balanza hacia el título de la Superliga Colombiana, que sería la forma ideal de afrontar el año para ambos.