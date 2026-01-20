Deportivo Pasto se transforma: cambia su estructura jurídica y deja de ser asociación deportiva

Deportivo Pasto oficializó este martes un cambio histórico en su estructura jurídica al pasar de ser una asociación deportiva a convertirse formalmente en una Sociedad Anónima, conforme a los registros inscritos ante la Cámara de Comercio de Pasto y en cumplimiento de los procesos legales previstos para este tipo de transformación en clubes de fútbol profesional colombiano. Este paso modifica la forma de organización y abre el camino para nuevas dinámicas de gestión, administración y potencial apertura a inversores externos.

La decisión se tomó luego de la Asamblea Extraordinaria donde los asociados votaron por el cambio de figura jurídica, lo que implica que la entidad dejará de funcionar bajo la tradicional estructura de asociación sin ánimo de lucro en la que estaba constituida desde su fundación en 1949. Esta transformación se sitúa en el contexto de una tendencia más amplia dentro del fútbol colombiano, donde varias instituciones han adoptado este modelo societario para fortalecer sus operaciones administrativas y financieras.

Con la adopción de la figura de Sociedad Anónima, se creó una nueva Junta Directiva con cargos institucionales definidos y una distribución de responsabilidades que marca el inicio formal de esta etapa. La conformación de la junta quedó de la siguiente manera: Roberto Castro como presidente, Bernardo Guerrero como vicepresidente, Andrés Camilo Chávez como secretario, Remberto Castro como tesorero y Óscar Armando Casabón como vocal.

Este último cargo representa la permanencia de Óscar Casabón en la estructura directiva, aunque ya no en la presidencia, después de haber liderado el club durante más de una década en su antigua figura asociativa. Casabón, quien había sido nombrado presidente en la etapa de asociación, ahora se desempeña como vocal dentro de la nueva junta corporativa.

La transformación a Sociedad Anónima implica un cambio notable en la forma de administrar los recursos del club y su gobernanza interna. Bajo la figura de S.A., la institución puede emitir acciones y atraer capital de manera más formal, con potencial participación de inversionistas y mecanismos de financiamiento que no estaban disponibles bajo el régimen de asociación sin ánimo de lucro. Este marco permite también una mayor claridad en la responsabilidad legal de quienes conforman la junta directiva y en la rendición de cuentas frente a organismos reguladores.

Pese a los ajustes jurídicos, en lo deportivo el club continúa su agenda con la temporada en curso, compitiendo en la Liga BetPlay y con movimientos recientes en el cuerpo técnico: fuentes periodísticas han señalado que Jonathan Risueño, un entrenador de nacionalidad española, habría sido designado como nuevo director técnico, comunicación realizada oficialmente por Roberto Castro tras la transición institucional.

Con esta reestructuración, Deportivo Pasto (Club Profesional Deportivo Pasto S.A.) se convierte en una entidad con nueva identidad legal, en sintonía con otros clubes colombianos que han optado por sociedades anónimas como método para potenciar su desarrollo institucional y deportivo dentro del fútbol profesional.