Atlético Nacional sigue exportando futbolistas a Europa: Esta vez el interesado fue el Olympique de Marsella

Mary José Álvarez fue confirmada como nueva jugadora del Olympique de Marsella femenino para la temporada 2026. La futbolista colombiana llega al club francés tras su paso por Atlético Nacional, equipo en el que se consolidó dentro de la Liga Femenina de Colombia. El anuncio fue realizado por ambas instituciones a través de sus canales oficiales, formalizando así su incorporación al fútbol europeo. Con este movimiento, Álvarez da un paso en su carrera profesional al integrarse a una de las ligas más importantes del continente.

La defensora, nacida en Colombia, ha desarrollado gran parte de su proceso formativo y competitivo en el fútbol nacional. En Atlético Nacional se desempeñó como una de las jugadoras habituales en la línea defensiva, participando en torneos locales y en competencias organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol. Su rendimiento en el ámbito local la llevó a ser tenida en cuenta en procesos de Selección Colombia, tanto en categorías juveniles como en convocatorias a la selección mayor, acumulando experiencia en contextos internacionales.

El traspaso al Olympique de Marsella representa una transferencia directa desde el fútbol colombiano al fútbol francés. El club europeo incorporó a Álvarez como parte de su proyecto deportivo para la rama femenina, que compite en la segunda división del fútbol femenino de Francia con el objetivo de consolidar su estructura competitiva. La jugadora se unirá al plantel profesional para afrontar los compromisos correspondientes a la temporada, bajo la planificación establecida por el cuerpo técnico del equipo.

Desde el punto de vista administrativo, la operación fue realizada mediante un acuerdo entre Atlético Nacional y el Olympique de Marsella. Aunque no se revelaron detalles económicos de la transferencia, se confirmó que el pase quedó cerrado de manera oficial y que la futbolista firmó su contrato con la institución francesa antes de integrarse a los entrenamientos. Este tipo de movimientos internacionales forman parte de la dinámica actual del fútbol femenino, en la que cada vez son más frecuentes las transferencias entre ligas de distintos continentes.

Álvarez se desempeña principalmente como defensora, posición en la que ha mostrado regularidad a lo largo de su carrera. Su rol en el campo está enfocado en tareas de marca, cobertura y salida desde el fondo, funciones que continuará desarrollando en su nuevo equipo. El cuerpo técnico del Olympique de Marsella evaluará su adaptación al estilo de juego y a las exigencias físicas y tácticas del fútbol francés durante las primeras semanas de trabajo.

La llegada de la jugadora colombiana también se suma a la presencia de futbolistas latinoamericanas en el fútbol europeo femenino, una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años. Clubes de distintas ligas han ampliado sus procesos de búsqueda de talento hacia Sudamérica, integrando jugadoras que provienen de campeonatos nacionales en crecimiento.

Con esta incorporación, Mary José Álvarez inicia una nueva etapa en su trayectoria deportiva en un entorno distinto al que había desarrollado hasta ahora. Su vinculación con el Olympique de Marsella marca su primera experiencia profesional en Europa y la sitúa dentro del grupo de futbolistas colombianas que actualmente compiten en ligas internacionales. El club francés, por su parte, suma una jugadora más a su plantilla para afrontar los retos deportivos de la temporada 2026 dentro de su calendario competitivo.