Así se jugará la segunda tanda de partidos de la fecha 7 en la UEFA Champions League

La jornada de la UEFA Champions League del miércoles 21 de enero de 2026 corresponde a la continuación de la séptima fecha de la fase de liga. Allí, en esta altura del campeonato, todos los elencos están en busca de asegurarse en la siguiente ronda, bien sea posicionándose en octavos de final o accediendo a los play-offs.

A primera hora se enfrentará Galatasaray vs. Atlético de Madrid, donde el club turco llega con figuras como Leroy Sané, Ilkay Gündogan y Victor Osimhen, mientras que Atlético de Madrid tratará de consolidar su posición tras múltiples partidos de liga doméstica en los que no se ha visto su mejor versión; este duelo se juega en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.

En paralelo, Qarabağ FK recibirá a Eintracht Frankfurt, un choque entre el representante de la liga azerí y el club alemán que compite regularmente en torneos europeos. Las llaves de este partido tienen implicaciones en la tabla intermedia, particularmente para equipos que buscan acceder a los puestos de playoff y mejorar coeficientes de clasificación en la UEFA.

A las 3:00 de la tarde se jugarán siete encuentros más. En Italia, Atalanta BC se enfrentará al Athletic Club en el Gewiss Stadium. Atalanta llega con mayor cantidad de puntos acumulados en esta fase, mientras que Bilbao afronta el viaje con ausencia de jugadores como Iñaki y Nico Williams, Álex Berenguer y Yuri Berchiche, todos por molestias físicas, lo que modifica opciones disponibles en el once inicial y profundidad del plantel.

Simultáneamente, Bayern Múnich recibirá a Union Saint-Gilloise. Bayern lidera, siendo uno de los clubes con mayor cantidad de puntos en la fase de liga, y Union Saint-Gilloise busca escalar posiciones en la tabla tras resultados mixtos en fechas anteriores. En Londres, Chelsea FC se medirá con Pafos en busca de poder acercarse al grupo de los primeros 8 en la tabla asumiendo el reto de vencer al representante de Chipre.

En Turín, Juventus FC jugará contra SL Benfica, dos equipos con tradición en fases de eliminación directa de la Champions League, pero que, lamentablemente, no podrá contar con uno de los dos colombianos que podían protagonizar este choque, Richard Ríos, por una molestia grave en el hombro. Por otro lado, se espera poder ver a Juan David Cabal sumando minutos.

En Inglaterra, Newcastle recibirá al PSV, choque entre clubes en busca de afianzarse en la zona de play-offs y poder pelear por un cupo a octavos de final. Olympique de Marsella vs. Liverpool, donde los ingleses se encomiendan a poder revertir la caída de rendimiento que los ha alejado de campeonar esta temporada a nivel nacional y no quieren ceder en UCL, teniendo a uno de los pesos pesados de la Ligue 1 en frente.

Finalmente, SK Slavia Praha enfrentará al FC Barcelona, duelo en el que la necesidad de los españoles será el principal ingrediente para un duelo ante los checos que se encuentran prácticamente eliminados, pero que buscarán amargar la tarde para su rival de turno, alargando su pena hasta la última jornada.

Esta fecha de la Champions League resulta clave para la definición de posiciones en la tabla general de la fase liga, con varios clubes aún disputando plazas directas a cuartos de final o el pase al playoff intermedio de la competición.