Marruecos solicitó a la FIFA investigar a Senegal tras el escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones

La sorprendente y polémica final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 entre Marruecos y Senegal no solo dejó un título continental para los “Leones de la Teranga”, sino también una disputa formal que podría tener repercusiones en el fútbol africano y mundial. Tras el dramático encuentro disputado en Rabat, la Real Federación Marroquí de Fútbol anunció que presentará una petición oficial ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol para que se investiguen y sancionen los hechos ocurridos durante la final, con especial énfasis en la retirada temporal de Senegal del campo y en la forma en que se desarrolló el partido.

El duelo, que concluyó con una victoria de Senegal por 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Pape Gueye, estuvo marcado por fuerte controversia desde la segunda mitad. En los minutos de compensación del tiempo reglamentario, el árbitro concedió un penalti a favor de Marruecos después de revisar una jugada con el apoyo del VAR. La decisión fue interpretada como válida por expertos, pero encendió la furia del equipo senegalés, que consideró que el arbitraje había sido injusto en momentos cruciales.

En protesta por la concesión del penal, el seleccionador senegalés Pape Thiaw ordenó a su plantel abandonar el terreno de juego, un gesto sin precedentes en una final continental. Tras una paralización de más de diez minutos y la intervención del capitán Sadio Mané para convencer a sus compañeros de regresar, el partido se reanudó y Brahim Díaz falló el penalti, detonado por el portero senegalés Édouard Mendy. Senegal terminó imponiéndose en la prórroga con el tanto de Gueye.

Para Marruecos, sin embargo, los acontecimientos no terminaron con el pitazo final. En su comunicado oficial, la FRMF expresó que la retirada del equipo senegalés y otros incidentes “alteraron el desarrollo normal del encuentro y el rendimiento de los jugadores”. Por ello, anunció que activará “procedimientos legales ante la FIFA y la CAF” para que se analicen los hechos y se tomen las medidas disciplinarias que consideren pertinentes según los reglamentos internacionales.

La petición de Marruecos se inscribe en un contexto de creciente tensión alrededor de la final. La CAF ya había emitido un comunicado condenando el “comportamiento inaceptable” de algunos jugadores y oficiales durante el encuentro y afirmó que está revisando todas las grabaciones para remitir el caso a los organismos competentes. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la retirada temporal del terreno de juego como “inaceptable” y enfatizó la necesidad de respetar las decisiones arbitrales y la integridad del juego.

Los seguidores marroquíes también han expresado su frustración en redes sociales, tanto por el resultado como por lo ocurrido dentro y fuera del campo, mientras que analistas debaten si la queja formal puede llevar a sanciones para Senegal o incluso, aunque es poco probable, a una revisión del resultado. La petición a la FIFA y a la CAF, más allá de buscar sanciones, también representa un intento de Marruecos de defender lo que perciben como la justicia deportiva y salvaguardar la reputación de su equipo anfitrión en un torneo que fue visto como una vitrina clave para el fútbol africano.

Lea aquí el comunicado completo:

“La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que recurrirá a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para pronunciarse sobre la retirada de la selección senegalesa del campo de juego durante el partido final contra la selección marroquí.

Esto incluye los sucesos que acompañaron dicha retirada tras decretar el árbitro un penalti (considerado válido por unanimidad de los especialistas), lo cual afectó en gran medida al desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores.

Por otra parte, la Real Federación Marroquí de Fútbol extiende su profundo agradecimiento a toda la afición marroquí, que se mantuvo fiel al equipo nacional con su asistencia masiva y su apoyo ejemplar en todos los encuentros de la selección y en el resto de los partidos. Asimismo, agradece a todos los que contribuyeron al éxito de este campeonato continental".