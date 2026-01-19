La UEFA Champions League vive este martes 20 de enero una jornada clave de la fase de liga, con varios partidos que pueden empezar a definir el futuro europeo de muchos clubes. La tabla está extremadamente apretada y, a falta de pocas fechas para el cierre de esta etapa, cada punto pesa. Para el público colombiano, el foco está puesto en los futbolistas nacionales que pueden tener minutos en esta jornada, aunque la presencia será puntual y concentrada en un solo partido donde el delantero Luis Javier Suárez tendrá acción.

Sporting de Lisboa, 14 en la tabla vs. PSG que va tercero

Uno de los encuentros más atractivos del martes es el que disputarán el Sporting de Lisboa y el Paris Saint-Germain. El conjunto portugués llega a esta jornada en una posición intermedia de la tabla, todavía con opciones reales de meterse entre los ocho mejores, pero sin margen para demasiados errores. Ha sido irregular: alternó victorias importantes con derrotas que le han impedido despegar, pero con un Luis Suárez enchufado y con la convicción de poder dar una alegría a su gente y a toda Colombia.

Para los parisinos, la situación es similar. Están dentro de los puestos que dan acceso a la siguiente fase, pero lejos de la tranquilidad. El equipo francés necesita sumar de a tres para acercarse a los lugares de clasificación directa y evitar el repechaje. En este contexto aparece el nombre del colombiano Luis Javier Suárez, delantero del Sporting, quien ha venido ganando protagonismo. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios lo convierten en una carta interesante para un partido donde el Sporting necesitará ser agresivo y aprovechar cada oportunidad.

Tottenham que va de 11 vs. Borussia Dortmund que lo visita en la décima casilla

En Inglaterra, el Tottenham recibe al Borussia Dortmund en otro duelo de alto voltaje. Ambos clubes están inmersos en la lucha por meterse entre los mejores de la tabla. El Tottenham ha sido fuerte en casa, pero ha dejado puntos en salidas clave, lo que lo mantiene en una zona de riesgo. Sabe que una derrota puede hacerlo caer varios puestos desde la casilla 11.

El Dortmund, por su parte, llega con la obligación de sumar, porque sus últimos resultados no han sido lo suficientemente consistentes. Los alemanes confían en su juego vertical y en la experiencia de su plantilla para sacar un resultado positivo en Londres. Para los dos, el partido es más que tres puntos: es una oportunidad de golpear a un rival directo y dejarlo en el camino.

Villarreal va penúltimo vs. Ajax que está antepenúltimo

En España, el Villarreal se mide con el Ajax en un cruce entre equipos que necesitan reaccionar. El submarino amarillo no ha tenido una buena fase de liga y está obligado a ganar si quiere mantener alguna esperanza de clasificación a pesar de estar practicamente eliminado. El club español depende únicamente de un milagro que pinta imposible de darse.

El Ajax, por su parte, vive un presente similar al de su rival. El club neerlandés ha mostrado buen juego en tramos, pero carece de regularidad. Para ambos, el partido es una especie de última llamada: perder significaría despedirse del sueño continental a falta de una jornada.

Bodø/Glimt en la posición 32 vs. Manchester City que se encuentra cuarto

En Noruega, el Bodø/Glimt recibe al Manchester City. El equipo local llega con la motivación de jugar en casa y con la ilusión de dar un golpe histórico, pero sabe que su situación en la tabla es delicada. Necesita puntos de manera urgente.

El City, en cambio, está en una posición mucho más cómoda, aunque sin poder relajarse. La pelea por los primeros ocho lugares es feroz y cualquier tropiezo puede sacarlo de esa zona privilegiada. Guardiola y los suyos saldrán con la idea de imponer su jerarquía y llevarse los tres puntos para seguir presionando a los de arriba.

Copenhage en el puesto 24 vs. Napoli que quiere alejárseles estando en el 23

Otro duelo atractivo es el que protagonizarán el Copenhague y el Napoli. El conjunto danés ha sorprendido en algunos partidos, pero no ha logrado sostener ese nivel. Está obligado a ganar en casa si quiere seguir con vida en la competición. El Napoli, en cambio, llega con mayor experiencia y con la necesidad de confirmar su condición de candidato a avanzar. Para los italianos, este partido es clave para mantenerse en puestos de clasificación directa o, como mínimo, asegurarse un lugar en el repechaje con cierta ventaja.

Kairat Almaty parte como el último de la tabla vs. Brujas que llega de 31

En Asia Central se juega también un partido importante entre el Kairat Almaty y el Club Brugge. El equipo kazajo ha tenido una participación muy cuesta arriba y necesita sumar puntos para no cerrar la fase en los últimos lugares. Para el Club Brugge, la historia es distinta: está en plena pelea por meterse entre los 24 mejores y sabe que este es un partido que, en el papel, debe ganar. Sin embargo, jugar de visitante siempre añade dificultad, y el Brugge no puede permitirse confiarse.

Real Madrid busca subir del séptimo lugar vs. Mónaco que se encuentra en el puesto 19

Finalmente, el Real Madrid enfrenta al Mónaco en un partido que también tiene peso específico en la tabla. Los blancos han tenido una campaña con altibajos y, aunque están en zona de clasificación, no tienen asegurado el acceso directo a octavos estando cerca del noveno lugar.

El Mónaco, por su parte, ha sido una de las sorpresas del torneo y todavía sueña con meterse entre los mejores. Para el Madrid, ganar es casi una obligación: no solo por la tabla, sino por la necesidad de enviar un mensaje de autoridad en Europa y calmar a una hinchada que no ha dejado de silbarlos. El Mónaco llega sin presión extrema, pero con la ilusión de seguir sumando.