Conoce los detalles sobre el Abierto de Australia 2026

El Abierto de Australia 2026 se realizará del 18 de enero al 1 de febrero. Foto: Events Australia.

El Abierto de Australia 2026 ha comenzado, con una bolsa de premios histórica que lo vuelve a posicionar entre los torneos de tenis más fuertes del circuito.

El primer Grand Slam de la temporada se disputará, como es tradición, en Melbourne Park, combinando una semana previa de actividades con dos semanas de competencia oficial.

El evento comenzó el 12 de enero, cuando se ponga en marcha la denominada Opening Week, que se extendió hasta el 17 de enero. Durante esos días se jugaron los partidos de clasificación, en los que los tenistas buscaron los últimos boletos al cuadro principal.

LAS CLAVES

El cuadro principal arrancó el domingo 18 de enero, con el comienzo de la primera ronda tanto del torneo masculino como del femenino. Los partidos se repartirán entre las pistas principales y secundarias, desde la mañana hasta la noche.

con el comienzo de la primera ronda tanto del torneo masculino como del femenino. Los partidos se repartirán entre las pistas principales y secundarias, desde la mañana hasta la noche. Los cuartos de final se jugarán el martes 27 y el miércoles 28 de enero, con partidos de hombres y mujeres.

con partidos de hombres y mujeres. El jueves 29 estará reservado para las semifinales femeninas, mientras que el viernes 30 se disputarán las semifinales masculinas.

La final femenina se jugará el sábado 31 de enero, y el domingo 1 de febrero se llevará a cabo la final masculina, que cerrará oficialmente el Abierto de Australia 2026.

CURIOSIDADES

1. LA GRAN SORPRESA. En 1976, el australiano Mark Edmondson, que llevaba menos de un año como profesional, hizo historia al convertirse en el jugador con el ranking más bajo en ganar un Grand Slam. Ubicado en el puesto 212 de la clasificación, derrotó en la final al vigente campeón, John Newcombe.

2. LA MÁS JOVEN Y EL MÁS VETERANO. Martina Hingis (Suiza) ostenta el récord de la campeona de Grand Slam más joven de la historia, al ganar el título individual femenino en 1997 con solo 16 años y tres meses. En el otro extremo del espectro, Ken Rosewall (Australia) se convirtió en 1972 en el ganador de Grand Slam de mayor edad, con 37 años y dos meses, un récord que se mantiene hasta la fecha.

3. DE CÉSPED A SUPERFICIE DURA. Desde su fundación en 1905 hasta 1987, el Abierto de Australia se disputó sobre césped, al igual que Wimbledon. Sin embargo, el torneo pasó a jugarse en superficie dura en 1988. Mats Wilander (Suecia), campeón en 1983, 1984 y 1988, es el único tenista que ha logrado ganar el torneo en ambas superficies.

4. NOVAK DJOKOVIC ha ganado el Abierto de Australia en 10 ocasiones, un récord histórico para este torneo (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

PREMIOS RÉCORD

El Abierto de Australia 2026 repartirá una cifra récord en premios monetarios, lo cual le permite sostener una política de igualdad y respaldo económico a jugadores y jugadoras de todas las categorías.

Según informó el torneo a través de su sitio oficial, la edición 2026 contará con una bolsa total cercana a los 75 millones de dólares, un incremento del 16% respecto a 2025. De esta manera, el certamen se consolida como uno de los mejor remunerados del circuito internacional.

Ronda por ronda, los premios se distribuirán de la siguiente manera:

Campeones: USD 2.697.500

Subcampeones: USD 1.397.500

Semifinalistas: USD 812.500

Cuartos de final: USD 487.500

Octavos de final: USD 312.000

Tercera ronda: USD 213.037

Segunda ronda: USD 146.250

Primera ronda: USD 97.500

Clasificación 3: USD 54.275

Clasificación 2: USD 37.050

Clasificación 1: USD 26.325

FAVORITOS

El Abierto de Australia es el único torneo de Grand Slam que se le resiste a Carlos Alcaraz (España). Nunca ha pasado de cuartos de final en Melbourne. Sin embargo, todavía tiene la oportunidad de ser el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes.

El gran rival de Carlos Alcaraz por el título volverá a ser Jannik Sinner (Italia), ganador de las dos últimas ediciones. Ambos tenistas han ganado los últimos ocho torneos de Grand Slam que se han disputado, y aspiran a mantener esa particular hegemonía en Australia.

Novak Djokovic (Serbia), campeón olímpico en París 2024, es el tenista que más veces ha ganado el Abierto de Australia en categoría individual masculina: 10 veces la Norman Brookes Challenge Cup , la última en 2023.

, la última en 2023. En categoría femenina, Madison Keys (EE. UU.) es la campeona vigente y tratará de defender el título ante Aryna Sabalenka (Bielorrusia), que buscará su cuarta final seguida tras las victorias de 2023 y 2024, y la inesperada derrota de 2025.

QR

Sigue la programación diaria:

https://ausopen.com/schedule#!pre-tournament

Fuentes: Abierto de Australia, Canal Tenis y Red Bull.