Revelan el precio que pedirían por América de Cali en caso de venta

El inicio de la temporada 2026 del fútbol colombiano no solo trae expectativas deportivas, sino también movimientos empresariales que pueden cambiar el mapa del Fútbol Profesional Colombiano. En las últimas horas tomó fuerza un rumor que sacudió al Valle del Cauca: América de Cali tendría un precio definido en caso de una eventual venta, una cifra que no pasa desapercibida en nuestro balompié.

Tras un 2025 sin títulos y con una campaña que dejó más dudas que certezas en su exigente afición, el cuadro Escarlata debutó con el pie derecho al derrotar 3-0 a Internacional de Bogotá en la primera jornada de 2026 en la Liga BetPlay. Sin embargo, el foco no está solo en lo deportivo.

Los 80 millones de dólares que retumban en Cali

La información fue revelada en el programa El Vbar de Caracol Radio, donde su director, Diego Rueda, aseguró que, tras conversar con una alta fuente cercana al club, la cifra que pediría Tulio Gómez, máximo accionista del América, rondaría los 80 millones de dólares.

Aunque no se trata de una oferta formal ni de un proceso de negociación en curso, el solo hecho de que exista un valor de referencia vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que el club rojo cambie de manos en el mediano plazo. Para muchos hinchas, la cifra parece elevada; para otros, se ajusta al peso histórico, la hinchada y el potencial comercial de una de las marcas más fuertes del fútbol colombiano.

Comparaciones inevitables en el FPC

El dato no tardó en compararse con la venta más reciente de un club en Colombia: La Equidad, que pasó a manos del grupo inversor estadounidense Tylis-Porter Group. Aunque la cifra exacta nunca se hizo pública, el medio británico The Athletic reveló que la operación superó los 30 millones de dólares, muy por debajo de lo que hoy se menciona para América.