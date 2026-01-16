Superintendencia de Sociedades asumió el control del Deportivo Pereira para verificar situaciones contables y administrativas

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) asumió el grado de control sobre el Deportivo Pereira F.C. S.A., una medida excepcional que se aplica cuando una empresa presenta riesgos serios en su gestión administrativa, financiera o contable. La decisión llega en medio de una crisis que ha afectado la estabilidad del club, con denuncias por atrasos salariales, problemas de liquidez y cuestionamientos sobre el manejo interno.

Es importante aclarar que este “control” no es una intervención total ni significa que Supersociedades vaya a administrar directamente al equipo o reemplazar a sus directivos. Tampoco implica que el club pase a manos del Estado. Se trata, más bien, del máximo nivel de supervisión que la entidad puede ejercer según la Ley 222 de 1995, con el objetivo de corregir irregularidades y proteger a los grupos de interés: jugadores, empleados, acreedores y aficionados.

Bajo este esquema, Supersociedades puede exigir información detallada, ordenar la adopción de planes de mejora, autorizar o limitar ciertas operaciones y hacer un seguimiento estricto a las decisiones de la administración. En otras palabras, la entidad busca garantizar que el Pereira cumpla con sus obligaciones legales y contables, y que avance hacia una gestión más transparente y sostenible.

La medida se produce tras meses de tensiones internas. Los problemas económicos del club han sido públicos, con reclamos de futbolistas por falta de pago y alertas de entidades como Acolfutpro. A esto se suma la presión deportiva: un equipo que necesita estabilidad fuera de la cancha para rendir dentro de ella.

Para el Deportivo Pereira, el control de Supersociedades representa una oportunidad de ordenarse. Si el club cumple con los requerimientos y demuestra mejoras reales, podría recuperar la confianza de sus trabajadores y del entorno. De lo contrario, la situación podría escalar a procesos más complejos. En el corto plazo, la prioridad es clara: sanear las cuentas, normalizar los pagos y devolverle al proyecto deportivo la tranquilidad que hoy le hace falta.

Este es el comunicado que publicó Supersociedades en su págiba web:

“La Superintendencia de Sociedades, tras adelantar una actuación administrativa, decidió someter a “control”, a la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A., con fundamento en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Esta medida obedece a la verificación de una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo, que hace necesario aplicar el máximo grado de supervisión previsto por la ley para proteger la estabilidad de la empresa.

El control implica el ejercicio de amplias facultades por parte de la Superintendencia de Sociedades, entre ellas la posibilidad de impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión de los administradores. Estas atribuciones buscan asegurar el cumplimiento del marco legal, la transparencia en la información financiera y la adopción de correctivos oportunos frente a los riesgos identificados.

La finalidad de la medida es propiciar la recuperación integral de la empresa, mediante un acompañamiento más detallado y técnico que permita corregir las debilidades detectadas y fortalecer su gobierno corporativo. El control facilita una vigilancia cercana y preventiva, orientada a restablecer la normalidad operativa y la sostenibilidad de la sociedad en el tiempo. Esta decisión es susceptible de los recursos de reposición y de apelación.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló: “El sometimiento a control del Deportivo Pereira F.C. S.A. pretende la protección de los diferentes grupos de interés que interactúan con esta empresa a través de acciones preventivas y correctivas que propicien un mejor gobierno corporativo y la adopción de estrategias efectivas de recuperación”.

La Superintendencia de Sociedades continuará cumpliendo su objetivo de preservar el orden público económico, garantizando los principios y derechos previstos en la Constitución y la ley“.