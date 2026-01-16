Atlético Nacional ya consiguió el reemplazo de Marino Hinestroza y se trata de un jugador extranjero de selección

El nombre de Eduard Bello volvió a sacudir el mercado de fichajes del fútbol colombiano y, en especial, el entorno de Atlético Nacional. El extremo venezolano, de 29 años, aparece como uno de los refuerzos más avanzados del conjunto verdolaga para el primer semestre del año, en una operación que, de concretarse, le daría al equipo de Medellín una variante ofensiva con experiencia internacional y desequilibrio por las bandas.

La situación de Bello es particular. Tras finalizar su préstamo en Universidad Católica de Chile, el jugador regresó a Barcelona SC de Ecuador, club dueño de sus derechos. Sin embargo, las partes no encontraron un punto de acuerdo para continuar el vínculo y decidieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Esa condición dejó a Bello como agente libre, una ventaja clave para Nacional, que puede negociar directamente con el futbolista sin pagar transferencia.

Desde entonces, los rumores se intensificaron y, con el paso de los días, tomaron forma de realidad. Bello habría viajado a Colombia para ultimar detalles y someterse a exámenes médicos, lo que indica que la negociación está en su fase final. En Atlético Nacional lo ven como una pieza ideal para reforzar los extremos, una zona en la que el equipo busca mayor profundidad, velocidad y gol.

En lo futbolístico, Eduard Bello es un jugador versátil. Puede actuar como extremo por derecha o izquierda, incluso como mediapunta, y se caracteriza por su potencia, su uno contra uno y su capacidad para atacar los espacios. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes como Deportivo La Guaira, Antofagasta, Mazatlán, Barcelona SC y Universidad Católica, además de ser habitual convocado a la selección de Venezuela, con la que ha disputado Eliminatorias y Copas América.

Para Nacional, su posible llegada representa algo más que un nombre. El club viene en un proceso de reconstrucción deportiva y necesita jugadores con recorrido internacional, pero también con hambre de protagonismo. Bello encaja en ese perfil: experiencia afuera, conocimiento del fútbol sudamericano y una edad que todavía le permite rendir al máximo nivel.

Además, el hecho de que llegue libre facilita la operación en términos económicos, algo clave en el contexto actual del fútbol colombiano. La inversión se concentra en el salario y no en una compra de pase, lo que hace el fichaje más manejable para la directiva.

Si todo se cierra como se espera, Eduard Bello podría convertirse en uno de los refuerzos más llamativos del mercado para Atlético Nacional. Su presencia no solo sumaría calidad al plantel, sino que también aumentaría la competencia interna y le daría al cuerpo técnico más herramientas para buscar un equipo protagonista. En Medellín hay expectativa, y el hincha verdolaga ya empieza a imaginar al venezolano corriendo por la banda del Atanasio Girardot con la camiseta verde puesta.