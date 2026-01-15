Nicolás Arévalo ya fue presentado en su nuevo equipo después de dejar una buena suma de dinero en Millonarios

El joven mediocampista colombiano Nicolás Arévalo, surgido de las divisiones menores de Millonarios FC, ha dado un paso importante en su carrera al unirse al club ucraniano FC Metalist 1925 Kharkiv, marcando así su primera experiencia profesional en el fútbol europeo. Aunque aún no hubo un anuncio formal con grandes fanfarrias, varias fuentes confiables confirman que la operación entre Millonarios y el Metalist ya está prácticamente sellada y se espera que el volante se incorpore pronto a su nuevo equipo.

El acuerdo entre ambos clubes contempla que Metalist pague cerca de 2 millones de dólares por la transferencia, una cifra significativa para un futbolista colombiano de 22 años y formado en el fútbol local. Parte del negocio también incluiría que Millonarios retenga un porcentaje de los derechos económicos para una posible futura venta, lo que beneficiaría al club embajador si Arévalo continúa creciendo y destacando en Europa.

La presentación de Arévalo como nuevo jugador del Metalist no se realizó con los bombos y platillos típicos de fichajes estelares, pero sí con la confirmación de que el club ucraniano y el mediocampista han firmado la documentación necesaria y han acordado los términos del contrato. Según los reportes, el colombiano viajará a Europa en la segunda semana de enero, cuando el equipo realiza su pretemporada en España, lugar donde hará exámenes médicos y será oficialmente presentado con sus nuevos compañeros.

Nicolás Arévalo, nacido en Bogotá y canterano de Millonarios, se destacó en el equipo capitalino por su versatilidad en el mediocampo, capacidad para desempeñarse en funciones mixtas y buena lectura táctica. Desde su debut profesional en 2023, Arévalo participó en múltiples competiciones locales e internacionales con Millonarios, acumulando más de 50 partidos oficiales antes de dar este salto al fútbol europeo.

Para el Metalist 1925 Kharkiv, club que milita en la Premier League de Ucrania y que ha venido reforzando su plantilla con talento joven y proyección internacional, la llegada de Arévalo representa una apuesta a futuro. El equipo ucraniano, fundado en 2016 y con una historia reciente de ascensos y consolidación en su liga doméstica, ve en el colombiano un mediocampista con buena técnica y un alto techo de desarrollo.

El fichaje también es importante para el fútbol colombiano, pues marca una nueva exportación de talento joven al viejo continente, algo que no siempre resulta fácil desde el mercado cafetero. Además, para Millonarios es un negocio estratégico que demuestra el valor de su cantera y su capacidad para formar jugadores que puedan dar el salto a ligas europeas competitivas.

La presentación de Nicolás Arévalo en el Metalist 1925 es una noticia clave tanto para su carrera personal como para el fútbol colombiano. El mediocampista iniciará así una nueva etapa en Europa, con la ilusión de consolidarse en la élite futbolística y seguir creciendo profesionalmente tras destacar en su país natal.