En la previa del amistoso entre Boca Juniors y Millonarios de Colombia, que se jugó en La Bombonera en homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, el presidente del club xeneize, Juan Román Riquelme, dejó palabras que marcaron un hito para el fútbol sudamericano. Riquelme confirmó algo que muchos hinchas esperaban: la Copa Miguel Ángel Russo, concebida inicialmente como un partido homenaje, se jugará todos los años en enero, consolidándose como un evento fijo en el calendario de Boca Juniors.

Con emoción y cierta nostalgia, Riquelme destacó la importancia de este nuevo trofeo. Señaló que siempre tuvieron la idea de jugar en enero en La Bombonera, en una época fuera de la temporada regular, para que muchos socios e hinchas que durante el año no suelen poder asistir a los partidos, tuvieran la oportunidad de disfrutar de una tarde de fútbol en el mítico estadio. Este gesto tiene un fuerte componente social, ya que abre las puertas del club a los simpatizantes en un momento especial de pretemporada, cuando normalmente no se ve acción oficial.

El anuncio tuvo un trasfondo profundamente personal para Riquelme. Migual Ángel Russo no solo fue un entrenador legendario que ganó títulos importantes con Boca y dejó un legado imborrable, sino también un amigo cercano de Riquelme. En sus declaraciones, el presidente recordó que Russo estaba muy agradecido con la gente de Millonarios y con el trato que recibió durante su enfermedad, la cual comenzó cuando dirigía al club colombiano. Por eso, resaltó la importancia de que la primera edición de la Copa se jugara precisamente contra Millonarios, como un símbolo de respeto y agradecimiento hacia esa institución.

Riquelme subrayó que, aunque Russo ya no esté presente físicamente, su amistad y recuerdo están siempre vivos en su corazón. “Me acuerdo de él todos los días”, afirmó, mostrando el vínculo especial que los unió más allá de lo deportivo. Este homenaje deportivo, por tanto, no solo celebra la trayectoria de un técnico querido, sino que también inmortaliza su figura en un partido que cada año reunirá a Boca Juniors con un rival de prestigio.

Además de confirmar la continuidad de la Copa, Riquelme aprovechó para recordar el significado de este torneo y el impacto que Russo tuvo en el fútbol. El dirigente xeneize explicó que la Copa Miguel Ángel Russo no será un evento aislado, sino una tradición institucional que perdurará en el tiempo, consolidando un legajo de respeto hacia uno de los entrenadores más influyentes del club y del fútbol argentino.

Así, las palabras de Riquelme no solo marcaron la creación de una nueva competencia, sino también reafirmaron el compromiso de Boca Juniors con sus valores históricos, la memoria de sus figuras y el fortalecimiento de lazos internacionales con clubes emblemáticos como Millonarios.