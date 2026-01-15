¿Cuánto sabes sobre Novak Djokovic?

Novak Djokovic no solamente juega para ganar, sino para reescribir los libros de historia, superando a sus rivales históricos en las métricas más cruciales. Foto: X (N. Djokovic).

La historia de Novak Djokovic, nacido el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, va más allá de un simple historial de victorias y récords; tiene que ver con adversidad, resiliencia y la mente dominando la materia. Es considerado uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos.

El tenista no solamente juega para ganar, sino para reescribir los libros de historia, superando a sus rivales históricos en las métricas más cruciales. Ostenta el récord masculino de más títulos de Grand Slam ganados, por delante de Rafael Nadal y Roger Federer, y es el único tenista en la Era Abierta que ha ganado al menos tres veces cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam.

Así mismo, es el jugador, hombre o mujer, con la mayor cantidad de semanas totales como Número 1 del mundo en la historia del tenis, un récord que evidencia su dedicación, su consistencia y su longevidad en el deporte. Y su supremacía se extiende a los Masters 1000, siendo el único tenista en la historia que ha ganado el “Golden Masters”; es decir, ha conquistado los nueve títulos de esta prestigiosa serie.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿En qué país nació Novak Djokovic?

a) Unión Soviética

b) Checoslovaquia

c) Yugoslavia

2. ¿En qué año se debutó como profesional?

a) 2001

b) 2002

c) 2003

3. ¿Cuál fue su primer título de Grand Slam?

a) Abierto de Australia 2007

b) Abierto de Australia 2008

c) Abierto de Australia 2009

4. ¿Cuál es su mano dominante?

a) Diestra

b) Ambidiestra

c) Zurda

5. ¿Cómo es su revés?

a) A una mano

b) A dos manos

c) Variable

6. ¿Contra qué jugador tuvo una de las rivalidades más famosas?

a) Rafael Nadal

b) Roger Federer

c) Andy Murray

7. ¿Qué medalla ganó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008?

a) Oro

b) Plata

c) Bronce

8. ¿En qué año fue número 1 del mundo por primera vez?

a) 2010

b) 2011

c) 2012

9. ¿Cuál es el Grand Slam que ha ganado más veces?

a) Wimbledon

b) Roland Garros

c) Abierto de Australia

10. ¿Qué medalla obtuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024?

a) Oro

b) Plata

c) Bronce

11. ¿Qué lo distingue dentro de la historia del tenis masculino?

a) Ser uno de los tenistas más completos de la historia

b) Su longevidad

c) Su dominio en una superficie

12. ¿Cuántos títulos de Grand Slam ha ganado hasta enero de 2025?

a) 23

b) 24

c) 25

RESPUESTAS

1 c / 2 c / 3 b / 4 a / 5 b / 6 a / 7 c / 8 b / 9 c / 10 / 11 a / 12 b

ACIERTOS

1-4 Principiante: Esperamos que hayas aprendido datos interesantes sobre su vida y trayectoria.

5-8 Intermedio: ¡Felicidades! Tal vez no sea tu tenista favorito, pero obtuviste un buen resultado en este quiz.

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Nos queda claro que has seguido de cerca la carrera de Novak Djokovic.