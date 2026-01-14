Néiser Villarreal no ha podido debutar en Brasil por problemas físicos que tendrían frenado su debut

La llegada de Néiser Villarreal al fútbol brasileño había despertado una gran expectativa, pero su inicio oficial con Cruzeiro tuvo un pequeño contratiempo. El joven delantero colombiano sufrió una molestia física que le impidió debutar en los primeros compromisos del equipo en el Campeonato Mineiro, situación que generó inquietud tanto en Brasil como en Colombia, donde se sigue de cerca su evolución.

Según la información conocida desde el entorno del club, Villarreal presentó un edema muscular, una afección considerada leve y que no corresponde a una lesión de gravedad. El problema se localizó en la zona posterior de la cadera y el muslo, motivo por el cual el cuerpo médico decidió no arriesgar al jugador y sacarlo de la convocatoria en el arranque de la competencia oficial. La decisión fue preventiva, pensando en una recuperación completa y evitando una posible recaída.

Este inconveniente físico se produjo en un momento clave para el atacante, quien recién comenzaba su proceso de adaptación al fútbol brasileño tras dejar Millonarios. Villarreal arribó a Cruzeiro como una de las apuestas a futuro del club, luego de destacarse en selecciones juveniles de Colombia y de ser considerado uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección del país. Por eso, cualquier novedad relacionada con su estado físico ha sido seguida con atención.

Desde Cruzeiro han sido prudentes con el manejo del caso. No se ha comunicado un tiempo exacto de incapacidad, pero el mensaje interno es de tranquilidad. Al tratarse de una molestia muscular leve, se espera que el jugador vuelva progresivamente a los entrenamientos y pueda estar disponible en los próximos partidos, siempre y cuando responda bien a las cargas físicas y a la evolución médica.

Para Villarreal, este episodio representa un freno momentáneo, pero no altera los planes a mediano plazo. El club entiende que su adaptación debe ser gradual, tanto en lo físico como en lo futbolístico, y que el calendario exigente del fútbol brasileño obliga a ser cuidadosos con los jugadores jóvenes. Además, el delantero aún se encuentra en proceso de asimilación al ritmo, la intensidad y las demandas tácticas del nuevo entorno.

Mientras tanto, el colombiano continúa trabajando bajo supervisión médica y mantiene la ilusión intacta de debutar pronto con la camiseta de Cruzeiro. La expectativa sigue siendo alta, y tanto el club como el jugador confían en que este pequeño inconveniente quede rápidamente atrás. Neyser Villarreal no está gravemente lesionado, pero sí atraviesa una etapa de recuperación clave para iniciar su etapa en Brasil con el pie derecho.