José Enamorado ya fue presentado en su nuevo equipo después de cerrarse su venta en casi 3 millones de dólares

El fútbol sudamericano vive un momento de movimiento importante en este inicio de 2026 y uno de los fichajes que más ha resonado es el del atacante colombiano José Enamorado, quien fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, uno de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño.

La confirmación del traspaso se produjo a través de las redes oficiales del Grêmio el pasado 10 de enero, acompañado de un video promocional en el que se destacaron las cualidades del colombiano: un delantero habilidoso, con velocidad, capacidad de desequilibrio por las bandas y un fuerte uno contra uno, atributos que el club espera potencien su ofensiva en la próxima temporada.

Enamorado, 27 años, llega procedente del Junior de Barranquilla, donde se consolidó como una de las figuras más determinantes del fútbol colombiano en los últimos años. Con el equipo tiburón disputó más de 120 partidos oficiales, marcó goles, aportó asistencias y fue clave en la conquista de dos títulos de Liga (2023-II y 2025-II), convirtiéndose en un referente y uno de los favoritos de la afición rojiblanca.

La operación entre el Junior y el Grêmio se cerró tras una negociación que involucró un valor cercano a tres millones de dólares, en la que el club brasileño adquirió la mayor parte de los derechos deportivos del atacante. Este movimiento no solo representa una mejora económica para el jugador, sino también para las entidades dueñas de sus derechos, incluyendo al Real Cartagena, que conservaba un porcentaje del pase.

La despedida de Enamorado en Barranquilla fue emotiva. El Junior dedicó palabras de agradecimiento por su entrega y profesionalismo, destacando el impacto que tuvo en el club tanto dentro como fuera de la cancha durante su etapa con el equipo.

Para Enamorado, este fichaje representa no solo un avance en su trayectoria profesional, sino también una oportunidad de consolidarse en una liga competitiva como la brasileña y de abrirse puertas en el plano internacional. En sus primeras declaraciones como jugador tricolor, el colombiano expresó su ilusión por comenzar a competir con su nuevo equipo y la expectativa de poder contribuir con goles y buen fútbol.

Además, el extremo colombiano ha manifestado que su llegada al Grêmio podría incluso abrirle las puertas de la Selección Colombia, un sueño que muchos consideran al alcance si logra destacar en uno de los campeonatos más exigentes de Sudamérica.

Con la camiseta tricolor, Enamorado buscará consolidarse como pieza clave en el proyecto deportivo del Grêmio, que aspira a pelear en la Serie A brasileña y en los torneos internacionales. Su fichaje no solo es un reflejo de su crecimiento individual, sino también de la capacidad del fútbol colombiano para exportar talento al exterior.