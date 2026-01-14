Abren becas para deportistas de estratos 1, 2 y 3: inscripciones hasta el 30 de enero de 2026

Cada vez más niñas y mujeres se atreven a desarrollarse en los deportes que siempre fueron considerados "para hombres"

La Fundación Nancy Kotal de Cortés anunció la apertura oficial de inscripciones para la cohorte 2025–2027 de su programa de becas dirigido a jóvenes deportistas de alto rendimiento de estratos 1, 2 y 3 en Colombia. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de enero de 2026 y busca fortalecer el desarrollo académico, personal y profesional de talentos deportivos con alto potencial.

La iniciativa se realiza en alianza con el Centro Colombo Americano de Bogotá y está diseñada para brindar herramientas que trasciendan el ámbito deportivo, facilitando el acceso a oportunidades educativas tanto en Colombia como en el exterior.

¿Qué ofrece la Beca Nancy Kotal de Cortés?

El programa incluye una formación integral que combina el aprendizaje del inglés con acompañamiento académico y desarrollo personal. Entre los beneficios se destacan:

14 niveles gratuitos de inglés , desde A1 hasta B1.

, desde A1 hasta B1. Material educativo incluido.

Auxilio económico para conectividad.

Préstamo de computador para quienes lo necesiten.

para quienes lo necesiten. Talleres de liderazgo y habilidades blandas.

Actividades extracurriculares.

Campamento de inmersión en inglés.

Acompañamiento para aplicar a universidades en Colombia y Estados Unidos.

Vínculo con la oficina de egresados para seguimiento continuo.

El objetivo principal es que los beneficiarios no solo fortalezcan su nivel de inglés, sino que también construyan un proyecto de vida sólido, con mayores posibilidades de acceso a la educación superior.

Formación más allá del deporte

La beca está dirigida a jóvenes que han demostrado disciplina, constancia y compromiso en su disciplina deportiva. El programa busca que estas cualidades se potencien con herramientas académicas que les permitan competir en escenarios internacionales.

“Con esta beca buscamos que los jóvenes talentos del deporte colombiano fortalezcan no solo su nivel de inglés, sino también su proyecto de vida y su acceso a oportunidades académicas dentro y fuera del país”, afirmó Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano Bogotá y directora ejecutiva de la Fundación Nancy Kotal de Cortés.

Casos de éxito: talento colombiano con proyección internacional

José David Tobar: del Cauca a Estados Unidos

Originario de Popayán, José David Tobar es una de las promesas del tenis colombiano. Desde los tres años ha construido una carrera marcada por la disciplina y los logros en torneos municipales, departamentales, nacionales y suramericanos.

Gracias a su paso por la Beca Nancy Kotal de Cortés, hoy cursa estudios de Business en Lyndon Wilson University, consolidando una trayectoria que combina deporte y formación profesional.

Heidy Bautista y Juan Pablo Gómez: educación global desde temprana edad

Ambos beneficiarios se encuentran actualmente cursando su bachillerato en Estados Unidos. La beca fortaleció su dominio del inglés, su autonomía y su capacidad para adaptarse a entornos académicos internacionales, impulsando su desarrollo integral.

Juan Sebastián Morales: patinaje colombiano en Europa

Juan Sebastián Morales, patinador de alto rendimiento, es otro ejemplo del impacto del programa. Su formación en inglés le ha permitido comunicarse con entrenadores, competir en eventos internacionales y desenvolverse en nuevos contextos culturales.

Actualmente continúa su carrera deportiva en Europa, donde ha ampliado su palmarés y su proyección profesional.

Resultados que respaldan el impacto del programa

La Fundación destaca que la beca ha logrado consolidar un modelo de formación integral, con resultados como:

100 % de los egresados certificados en nivel B1 del OPT.

Jóvenes con proyección académica internacional.

Desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación intercultural y trabajo en equipo.

Acompañamiento continuo en la transición hacia la educación superior.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden realizar su inscripción a través de la página oficial de la Fundación Nancy Kotal de Cortés hasta el 30 de enero de 2026. La convocatoria está dirigida a deportistas de alto rendimiento que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 en cualquier región del país.