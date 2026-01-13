Rafa Cifuentes se despide de Caracol Radio tras más de 18 años: “fueron años increíbles”

En medio de la reestructuración que vive Caracol Radio y la llegada de nuevos formatos y voces, una noticia marcó el cierre de una etapa histórica para la cadena: la despedida de Rafa Cifuentes, uno de los comunicadores que ayudó a construir la identidad informativa y deportiva de la emisora durante casi dos décadas.

A través de un mensaje público, Cifuentes recordó su largo recorrido por distintas cabinas y proyectos, destacando que la radio fue el espacio que le permitió crecer profesionalmente y vivir experiencias que marcaron su carrera. “La radio me regaló más de 18 años en Caracol, tuve la oportunidad de vivir procesos increíbles, de construir formatos y acertar, pero también de equivocarnos. Al final, era hacer radio desde la pasión y con el alma”, expresó.

El periodista hizo énfasis en el profundo vínculo que construyó con la Cadena Básica de Caracol, un escenario que definió su camino profesional. Allí hizo parte de programas que hoy son referentes del periodismo deportivo en Colombia, como El Alargue, Sábado Nuestro y Carrusel Mundial, espacios que conectaron a generaciones de oyentes con la emoción del deporte y la actualidad.

En su despedida, Cifuentes también reflexionó sobre la evolución del medio, reconociendo que la radio, al igual que la vida, atraviesa constantes transformaciones. “Hoy es más digital, más diversa, con nuevos formatos y nuevas voces”, señaló, dejando claro que el cambio no implica perder la esencia, sino adaptarse a nuevas formas de narrar y conectar con la audiencia.

Finalmente, envió un mensaje de buenos deseos a los equipos y programas que inician esta nueva etapa dentro de la emisora. “A los nuevos proyectos, muchos éxitos. Que la magia de la radio nunca se pierda”, concluyó.

La salida de Rafa Cifuentes marca el cierre de un capítulo importante para Caracol Radio y para el periodismo deportivo nacional, dejando el legado de una voz que hizo de la radio un ejercicio honesto, apasionado y cercano a la gente.