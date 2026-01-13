Deportes Tolima estaría cerca de sacarle otros dos jugadores a Atlético Nacional para reforzar el plantel

En medio de la intensa actividad que caracteriza al mercado de fichajes del fútbol colombiano antes del inicio de la temporada 2026 de la Liga BetPlay, Deportes Tolima estaría muy cerca de concretar dos incorporaciones provenientes de Atlético Nacional, con el objetivo de fortalecer su plantilla y apostar por talento joven con proyección.

Los jugadores en el radar del conjunto ‘Pijao’ son el portero Luis Marquínez y el mediocampista Luis Miguel Landázuri, ambos surgidos en las divisiones menores del club antioqueño y con paso por selecciones juveniles colombianas. Según distintos informes periodísticos, la negociación entre los clubes estaría encaminada a que los dos futbolistas lleguen a Ibagué en calidad de préstamo, en acuerdos que incluso podrían incluir opción de compra o cláusulas económicas futuras en caso de una transferencia internacional.

Luis Marquínez, de 22 años, es uno de los arqueros más prometedores de su generación en Colombia. Tras haber pasado por todas las categorías juveniles de Nacional y haber sumado 22 partidos oficiales con el primer equipo, el guardameta ve en esta oportunidad la posibilidad de disputar minutos de forma más continua, algo que en Medellín se le había complicado debido a la presencia de figuras como David Ospina y Harlen Castillo, además de la llegada de Kevin Cataño, que complicaba aún más su participación.

Pese a algunos episodios polémicos en el pasado, como un gesto desafortunado hacia la afición del Tolima en un partido de liga, Marquínez ha demostrado tener carácter bajo los tres palos y un potencial que lo posiciona como un activo interesante para cualquier equipo que busque fortalecer esa posición.

Por su parte, Luis Miguel Landázuri, mediocampista de 20 años, también ha buscado oportunidades para consolidarse como profesional. Con apenas seis apariciones oficiales con Nacional, su llegada a Tolima representa una oportunidad para ganar experiencia, adaptarse a un rol más protagonista y crecer en una institución que competirá tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores 2026.

La llegada de estos dos canteranos verdolagas encaja dentro de la estrategia del Deportes Tolima para equilibrar juventud y experiencia, construyendo un plantel competitivo que pueda pelear en varias frentes durante la temporada. Con la pretemporada en marcha y la Liga BetPlay a la vuelta de la esquina, se espera que los acuerdos se oficialicen pronto y los jugadores se unan a los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico.