Casi medio millón: Este es el precio de la nueva camiseta de Colombia edición conmemorativa del Mundial de 1990

La marca deportiva Adidas sacó al mercado una camiseta retro de la selección Colombia inspirada en la indumentaria usada en el Mundial de Italia 1990, una de las épocas más icónicas del fútbol colombiano. Este lanzamiento ha despertado gran entusiasmo entre los aficionados tricolores, que ahora tienen la oportunidad de vestir una prenda que simboliza uno de los momentos más memorables en la historia del balompié nacional, cuando figuras como Carlos Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón llevaron a Colombia hasta los octavos de final por primera vez en un Mundial.

La camiseta conserva el diseño clásico de 1990, con la característica base amarilla brillante y las franjas tricolores en los hombros. Esta estética, que se ha convertido en parte del imaginario colectivo de los hinchas colombianos, fue replicada fielmente en la versión retro, incluyendo los elementos gráficos y estilos que marcaron tendencia a principios de los años 90. Aunque no se trata de una versión técnica para uso competitivo en partidos oficiales, sí es una pieza diseñada para coleccionistas y seguidores del fútbol que desean celebrar la historia del país.

El lanzamiento forma parte de una colección ‘retro’ de Adidas, que no solo rinde homenaje al kit de Colombia, sino también a otras selecciones nacionales que han tenido uniformes emblemáticos a lo largo de las décadas. Este tipo de productos busca conectar emocionalmente con los aficionados, mezclando moda, memoria futbolística e identidad nacional.

Precio y disponibilidad de la camiseta de Colombia edición Mundial 90

La camiseta retro está disponible tanto en tiendas físicas de Adidas en Colombia como en la tienda online oficial de la marca (“adidas.co”), lo que facilita su compra para los hinchas del país y también para seguidores en el exterior.

En cuanto a su precio, esta edición especial se ubica aproximadamente en $480.000 pesos colombianos para la versión estándar de la camiseta para hombre y de 400.000 para mujer.

Para muchos hinchas, esta camiseta representa más que una prenda deportiva: es un vínculo tangible con los recuerdos del Mundial Italia 1990, un torneo que quedó grabado en la memoria colectiva por el empate ante Alemania y la clasificación histórica a octavos de final. Esta camiseta permite revivir ese momento y llevarlo con orgullo, ya sea durante un partido, en la vida diaria o en una colección personal.

Desde su anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados celebrando la iniciativa de Adidas y manifestando su intención de adquirir la camiseta. Para muchos, el hecho de poder portar un diseño tan emblemático es una forma de rendir homenaje a una generación dorada del fútbol colombiano. Además, la disponibilidad en diferentes puntos de venta ha facilitado que seguidores de todas las regiones del país puedan conseguir esta pieza sin mayores complicaciones.

La camiseta retro del Mundial 90 de la selección Colombia de Adidas no solo revive una era dorada del fútbol nacional, sino que también ofrece a los aficionados una prenda cargada de historia y estilo, con un precio competitivo que ha sido bien recibido por la afición.