Antonio Casale se convirtió en nuevo fichaje de Caracol Radio en medio de la reestructuración del medio

En un movimiento que ha generado atención en el mundo del periodismo deportivo colombiano, Antonio Casale, uno de los comunicadores más reconocidos del país, fue anunciado como nuevo periodista de Caracol Radio en medio de una serie de cambios estratégicos dentro de la cadena radial. Este fichaje llega después de que Casale cerrara un largo ciclo en RCN Radio, donde estuvo vinculado por más de una década y dejó una huella en varios espacios deportivos emblemáticos.

Casale, tras su salida de RCN Radio, se integra ahora al grupo de profesionales de Caracol Radio, una emisora con gran cobertura nacional y referente en contenidos informativos y deportivos. Esta incorporación se da en un contexto de reestructuración y fusiones dentro de la radio colombiana, donde Caracol Radio y W Radio han potenciado su parrilla de programación para ampliar su alcance y ofrecer espacios renovados a sus audiencias.

La trayectoria de Antonio Casale en la radio colombiana es extensa y diversa. Comenzó su carrera hace varios años, participando en espacios de análisis deportivo en distintas emisoras y programas de alto nivel. Fue director y figura central del programa En La Jugada en RCN Radio, espacio que lideró durante catorce años antes de su salida en 2025, anunciada en vivo durante una transmisión del formato. Sobre su adiós, Casale señaló que la decisión fue tomada por la compañía, agradeció la oportunidad brindada y dijo que esperaba reencontrarse con la audiencia en nuevos espacios.

Su salida de RCN Radio se dio en medio de cambios estructurales que estaban afectando a varias de las emisoras bajo ese conglomerado, incluyendo el cierre de la cadena básica de RCN Radio y la integración de contenidos en La FM. La transición implicó replantear la programación y la dirección de algunos espacios, lo que llevó a que figuras como Casale buscaran nuevas oportunidades dentro del mercado.

Ahora, en Caracol Radio, Casale se une a un equipo con amplia presencia tanto en noticias como en deportes. Aunque aún no se han detallado los espacios específicos en los que participará, siempre dentro de la programación deportiva o también en otros segmentos de análisis de actualidad, su llegada se interpreta como un refuerzo de peso para la emisora, considerando su experiencia y conocimiento del medio.

La reestructuración en Caracol Radio incluye cambios significativos en su parrilla, con nuevas apuestas informativas como el programa 6AM/W, liderado por Julio Sánchez Cristo, y otros espacios que consolidan la presencia de la radio tradicional junto a plataformas digitales. En este contexto, la incorporación de Casale representa no solo un movimiento estratégico, sino también la oportunidad de que uno de los periodistas más respetados en el ámbito deportivo colombiano continúe su carrera en un nuevo escenario.