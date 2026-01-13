36 años de la Copa Tamal: El tradicional torneo marcado por la unión, el fútbol y la gastronomía

Publimetro Colombia llegó hasta el barrio Montebello, en la localidad de San Cristóbal, al sur oriente de Bogotá, para vivir la edición número 36 de la Copa Tamal, que se disputó el domingo 11 de enero.

Por tal razón, hablamos con Alberto Martínez, quien es uno de los organizadores del torneo que inició en los años 90′, y, que hoy en día, es motivo de reunión y gozo entre los ciudadanos que disfrutan del fútbol, las actividades y un buen tamal.

¿Cómo inició la Copa Tamal?

Alberto Martínez: “La Copa Tamal se inició porque nos reunimos unos amigos en diciembre y no estábamos haciendo nada. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un campeonato y el premio eran tamales”.

¿Imaginaron que el torneo permanecería por más de tres décadas?

Alberto Martínez: “Nunca lo pensamos, pero a raíz de ver que la gente se entusiasmó con la Copa Tamal, seguimos”.

¿Cómo surgieron las categorías femenina e infantil?

Alberto Martínez: “Con esas categorías queríamos ponerle más emoción al campeonato. Pusimos a jugar a los niños, hijos de nosotros y de los compañeros. Luego surgieron dos equipos de mujeres para posteriormente hacer un cuadrangular”.

Aparte del fútbol, ¿qué más ofrece la Copa Tamal?

Alberto Martínez: “Esas actividades las empezamos a hacer porque un compañero nos dijo ‘nosotros jugamos fútbol, pero nuestras esposas se sienten aburridas’. Desde entonces hemos traído payasos, títeres, una orquesta, para que se sienta el ambiente.

Este año tenemos encostalados, bingo y una orquesta para la clausura".

¿Cada cuánto se realiza la Copa Tamal?

Alberto Martínez: “Este torneo lo hacemos todos los años. El primer puente de enero”.

¿La Copa Tamal tiene algún impacto económico en la comunidad?

Alberto Martínez: “Esto se hace sin ánimo de lucro, e incluso, a veces nos toca sacar del bolsillo de los directivos para dar los premios”.

¿Qué los motiva a seguir con el torneo casi cuatro décadas después?

Copa Tamal 2026 Cortesía

Alberto Martínez: “Nos motiva reencontrarnos 20 años después con personas que se han ido del barrio, y regresan con sus hijos ya grandes. Es muy bueno verlos y saludarlos”.

Al respecto, también hablamos con varios asistentes, quienes expresaron la motivación que les genera, participar año tras año en la Copa Tamal.

Alexis Naranjo: “Mi motivación es hacer deporte, pero también es compartir con amigos de la infancia, a quienes no veía hace 10 o 12 años”.

Juan Sebastián Molina: “Como siempre, el mejor ambiente de las familias, compartir la gastronomía local del barrio y compartir con los compañeros”.

Sadam Parra: “Es una oportunidad para hacer comunidad, para estar con gente muy conocida y qué mejor, con el deporte”.