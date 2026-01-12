FIFA enciende la polémica: Partidos del Mundial se transmitirán por sitios de casas de apuestas

Un total de 48 selecciones disputarán, por primera vez en la historia del evento, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará, también por primera vez, en tres países. Foto: Adidas / FIFA.

La FIFA ha dado un paso histórico rumbo a la Copa del Mundo 2026, después de que firmó una alianza sin precedentes para que los partidos de la máxima justa deportiva sean transmitidos en sitios de páginas de apuestas deportivas con licencia.

El acuerdo marca un antes y un después en la forma en que el organismo rector del futbol explota sus derechos audiovisuales y de datos, al abrir la puerta a un sector que hasta ahora había participado principalmente como patrocinador.

¿Cuál es el objetivo de la alianza?

El proveedor elegido por la FIFA es Stats Perform, empresa reconocida a nivel mundial por su manejo de datos deportivos y propietaria de la plataforma Opta. Con esta designación, Stats Perform se convierte en el primer distribuidor oficial global de datos y derechos de streaming para apuestas en la historia del organismo.

El convenio es hasta 2029 y abarcará no solo la Copa del Mundo 2026, sino también otros torneos organizados por la FIFA, como el Mundial Femenil 2027 y competencias juveniles, con vigencia que se extenderá hasta finales de la década.

El objetivo principal de la alianza, de acuerdo con la FIFA, es ofrecer productos oficiales, regulados y seguros, además de fortalecer el control y la integridad de las competiciones mediante el uso de datos certificados en tiempo real.

En su comunicado oficial, Romy Gai, Chief Business Officer del organismo, aseguró: “Estamos encantados de asociarnos con Stats Perform, un líder mundial en datos deportivos. Esta innovadora asociación creará grandes oportunidades para ofrecer productos oficiales en beneficio del juego y de sus aficionados”.

Acuerdo enciende la polémica

El simple hecho de que la FIFA impulse una alianza directa con la industria de las apuestas, cuando al mismo tiempo sanciona severamente a jugadores, árbitros y oficiales que tengan cualquier vínculo con este tipo de actividades resulta contradictorio.

La relación entre futbol y apuestas vuelve a quedar en el centro del debate, planteando dudas éticas sobre los límites entre la comercialización del espectáculo y la integridad deportiva, justo en la antesala del Mundial más grande de la historia.