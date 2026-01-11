¡Escándalo total! Periodistas y futbolistas terminan a los golpes en la Copa Africana

El clima festivo por la clasificación de Nigeria a las semifinales de la Copa Africana de Naciones (AFCON) se vio opacado por un lamentable incidente fuera del terreno de juego. Tras la victoria de las Súper Águilas por 2-0 ante Argelia en los cuartos de final, la tensión se trasladó a la zona mixta, donde un grupo de periodistas de ambas naciones protagonizó una violenta gresca.

Lo que debía ser un espacio de trabajo para recoger las impresiones de los protagonistas se transformó en un escenario de empujones, insultos y agresiones físicas. De acuerdo con videos difundidos por medios como Le360 y Tiempo de Juego, el altercado escaló rápidamente hasta llegar a los golpes. En las imágenes se destaca a un individuo con gorra marrón y chamarra tricolor lanzando una patada contra otro comunicador en medio del tumulto.

Este estallido de violencia en la prensa no fue el único momento de fricción del encuentro. Al finalizar el partido, los jugadores de ambas selecciones también tuvieron un cruce hostil en el campo debido a las decisiones arbitrales, aunque dicha situación fue controlada a tiempo por los cuerpos técnicos. No obstante, el comportamiento de los acreditados en la zona de prensa ha dejado una pésima imagen del torneo continental.

A pesar de la gravedad de los hechos, que duraron varios minutos, hasta el momento no se han reportado medidas administrativas ni sanciones oficiales por parte de la confederación u organizadores del evento.

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por Eric Chelle ya se prepara para enfrentar a Marruecos el próximo miércoles en Rabat, buscando un lugar en la gran final. El incidente pone bajo la lupa la seguridad y el manejo de las áreas de prensa en torneos de alta exigencia, donde la pasión parece haber desbordado el profesionalismo.