La Selección Colombia se prepara para el Mundial y participará en especial torneo en Estados Unidos: conozca los detalles

La Selección Colombia Femenina de Mayores confirmó su participación en la She Believes Cup 2026, uno de los torneos amistosos femeninos más importantes del calendario internacional, que se disputa anualmente en Estados Unidos desde 2016 con formato de todos contra todos entre cuatro selecciones invitadas junto a las anfitrionas.

El certamen servirá como primer gran desafío del año para las dirigidas por Ángelo Marsiglia, en medio de la preparación de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, que en abril repartirá dos boletos directos y dos plazas de repechaje para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

En el comunicado oficial, la Federación Colombiana de Fútbol detalló que el equipo cafetero disputará por segunda vez consecutiva este torneo tras su debut en la edición anterior, donde cerró en el tercer lugar del cuadrangular.

En aquella participación, Colombia se midió con algunas de las potencias del fútbol femenino mundial: cayó ante Estados Unidos (2-0) en su debut, fue superada por Japón (4-1) y cerró con victoria 2-1 frente a Australia.

Para este año, la Sele compartirá grupo con Estados Unidos, Canadá y Argentina, en lo que representa nuevamente un desafío de alto nivel competitivo. Los partidos están programados para disputarse entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, con debut ante Canadá en el GEODIS Park de Nashville, seguido por encuentros frente a Argentina y Estados Unidos.

¿Cómo están las estadísticas de los enfrentamientos de Colombia?

Estados Unidos regresa como una de las grandes referencias del torneo, antes de 2025 las estadounidenses habían logrado cinco títulos consecutivos, dominando gran parte de la historia de la She Believes Cup.

Canadá, por su parte, afrontará su cuarta participación tras figurar subcampeona en 2024 y participar ya en 2023 y 2021, mientras que Argentina sumará su segunda comparecencia, después de finalizar en el cuarto lugar en la edición de 2021.

El calendario competitivo del equipo colombiano también muestra recientes cruces con algunos de estos rivales: en la Copa América Femenina 2025, Colombia se impuso a Argentina desde los penales en semifinales; frente a Canadá jugó en los Juegos Olímpicos de París 2024; y ante Estados Unidos midió fuerzas en el torneo de 2025.

Este nuevo reto en la She Believes Cup se perfila como una importante oportunidad para consolidar un grupo sólido, ajustar estrategias y ganar experiencia de cara a las competencias oficiales del próximo ciclo mundialista.