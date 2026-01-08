Colombia se medirá ante Francia en amistoso de cara al Mundial 2026: conozca aquí detalles

La Selección Colombia continúa afinando su preparación de cara al Mundial 2026 y ya tiene uno de los encuentros amistosos más exigentes de su calendario antes de la cita orbital. Tras quedar emparejada en el Grupo K de la Copa del Mundo junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) logró asegurar un duelo preparatorio de alto calibre ante Francia, uno de los equipos más poderosos del fútbol mundial.

Este compromiso amistoso ha sido programado para el domingo 29 de marzo de 2026, y se jugará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos), a partir de las 3:00 p.m. hora local. El encuentro se enmarca dentro de la fecha FIFA de marzo, considerada una de las ventanas internacionales más importantes antes del inicio del Mundial, y será una de las últimas pruebas para el cuerpo técnico colombiano antes de definir la lista final de jugadores.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) también confirmó parte de la agenda de su selección mayor para ese mismo ciclo de amistosos. Los ‘Bleus’ se medirán primero a Brasil el 26 de marzo en Boston, en otro duelo de élite, antes de cerrar su serie de preparación ante Colombia en la capital estadounidense de Washington. Este tipo de partidos están pensados para ofrecer a ambos combinados rivales de alto nivel competitivo, que les permitan ajustar esquemas, probar distintas variantes tácticas y aclimatar a sus planteles a las exigencias físicas y estratégicas que impondrá un Mundial con calendario intenso.

Colombia viene de realizar procesos de preparación similares en anteriores ciclos mundialistas. Por ejemplo, en la antesala del Mundial de Catar 2022, la Tricolor disputó una serie de amistosos preparatorios en Europa y Asia como parte de su puesta a punto bajo el mando de su entonces cuerpo técnico. Experiencias como esas subrayan la importancia de medir fuerzas contra selecciones de élite para consolidar confianza y competitividad.

Estar en el Grupo K representa un reto significativo para la Selección Colombia. Enfrentarse a figuras de talla mundial como las de Portugal, lideradas por talentos que han brillado en ligas europeas, añade un nivel adicional de exigencia. El amistoso contra Francia no solo servirá como termómetro frente a un rival que también aspira a llegar lejos en la Copa del Mundo, sino que será una vitrina para que el director técnico evalúe cómo responden sus jugadores ante sistemas de juego complejos y ante la presión de rivales de alto rango.

La confirmación del partido amistoso se dio en diciembre de 2025, poco después del sorteo de la fase de grupos del Mundial, lo que permitió a la FCF acelerar la planificación de estos compromisos preparatorios. Con el duelo frente a Francia programado en territorio estadounidense, Colombia no solo afina detalles futbolísticos, sino que también se aclimata al entorno y logística que encontrará en la cita mundialista, fortaleciendo así sus aspiraciones de avanzar lo más lejos posible en el torneo más importante del fútbol.