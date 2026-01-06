Luis Díaz se robó el show en tradicional encuentro del Bayern Múnich con sus hinchas, hasta tocó acordeón

El FC Bayern Múnich inició el 2026 manteniendo una de sus tradiciones más representativas: el encuentro entre jugadores, cuerpo técnico y agrupaciones de aficionados. En esta ocasión, uno de los grandes protagonistas fue Luis Díaz, quien vivió por primera vez esta experiencia y no pasó desapercibido entre los hinchas.

La actividad se realizó un día después del regreso a entrenamientos y a pocos días del amistoso frente al Red Bull Salzburg. Figuras como Harry Kane y el propio Díaz compartieron con seguidores de todas las edades en una jornada pensada para estrechar lazos y reforzar la identidad del club.

Para el colombiano, que volvió a trabajos el sábado tras un breve descanso, el encuentro tuvo un significado especial. Recibido con banderas de Colombia y cánticos en el estadio del Bayern, Díaz expresó su satisfacción por esta nueva etapa. “Mi familia está muy contenta porque hay muchísimo que hacer en Múnich. El FC Bayern es algo muy especial; me siento como en casa”, afirmó.

‘Lucho’ también destacó el ambiente del Allianz Arena y la conexión con la hinchada, comparándola con lo que vivió en su país. “Nuestro estadio es excepcional porque la afición siempre canta y se comporta como un duodécimo hombre, tal como lo conozco de Colombia”, señaló.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada llegó cuando Díaz se animó a probar instrumentos tradicionales alemanes como el acordeón y la trompa alpina, dejando una imagen distinta del futbolista. Desde el club resaltaron que el colombiano “demostró que lleva la música en la sangre”.

La jornada cerró con firmas de autógrafos, fotografías, sesiones de preguntas y la entrega de obsequios a los clubes de fans. En medio del encuentro, Harry Kane se refirió a los objetivos del Bayern para la temporada. “Queremos ganar los tres títulos. Hemos tenido un comienzo excelente, tenemos un equipo fantástico y mucha confianza”, aseguró el goleador inglés.

El Bayern Múnich continuará con un corto período de pretemporada y volverá a la competencia oficial el próximo 11 de enero, cuando reciba al Wolfsburgo en el Allianz Arena. Antes, hoy martes 6 de enero, disputará un amistoso frente al Red Bull Salzburg.