Selección africana tuvo tan mala participación en la Copa de Naciones que destituyeron hasta al capitán del equipo

La selección de fútbol de Gabón atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente, luego de que el gobierno del país interviniera de manera directa tras la decepcionante actuación en la Copa Africana de Naciones 2025. El episodio no solo derivó en la disolución del cuerpo técnico y la suspensión del combinado nacional, sino también en la exclusión de figuras históricas, entre ellas Pierre-Emerick Aubameyang, máximo goleador y referente absoluto del fútbol gabonés.

Todo se desencadenó tras la eliminación de Gabón en la fase de grupos del torneo continental, donde el equipo no consiguió ninguna victoria y mostró un rendimiento muy por debajo de las expectativas. La reacción del gobierno fue inmediata y drástica. A través del Ministerio de Deportes, se anunció la destitución del seleccionador, la suspensión de la selección nacional por tiempo indefinido y la decisión de apartar a varios jugadores veteranos, señalados como parte de un ciclo agotado.

Aubameyang, capitán histórico y símbolo del fútbol del país durante más de una década, quedó en el centro de la polémica. Con 36 años, el delantero disputó el torneo como líder del plantel e incluso logró marcar un gol, pero terminó abandonando la concentración antes del último partido debido a una lesión muscular, decisión consensuada con su club. Pese a ello, su nombre apareció explícitamente entre los jugadores excluidos por las autoridades, lo que fue interpretado como el cierre forzado de su etapa en la selección.

Desde el gobierno gabonés se calificó la actuación en la Copa Africana como “vergonzosa” y contraria a los valores nacionales, argumentando que era necesario un golpe de timón profundo para reconstruir el fútbol del país. Sin embargo, la medida generó una fuerte controversia, ya que la intervención directa del Estado en asuntos federativos va en contra de los estatutos de la FIFA, que prohíben la injerencia gubernamental en las federaciones nacionales. Esta situación podría exponer a Gabón a sanciones internacionales si no se corrige el procedimiento.

La Federación Gabonesa de Fútbol quedó prácticamente relegada en la toma de decisiones, evidenciando una fractura institucional que va más allá de los malos resultados deportivos. Incluso, el comunicado oficial del gobierno fue eliminado temporalmente de redes sociales antes de ser republicado, lo que reflejó improvisación y falta de consenso interno.

Por su parte, Aubameyang reaccionó con mesura. A través de mensajes indirectos, dejó entrever que los problemas de la selección son estructurales y no responsabilidad de un solo jugador. Su posible adiós definitivo al combinado nacional marca el final de una era: el delantero fue durante años la principal, y en muchos casos, única referencia internacional del fútbol gabonés.

En definitiva, lo ocurrido con Gabón y Aubameyang no es solo una sanción deportiva, sino el reflejo de una crisis profunda de gestión, planificación y liderazgo. El futuro inmediato del fútbol gabonés queda en entredicho, mientras el país intenta reconstruir su selección en medio de tensiones políticas, institucionales y deportivas que podrían tener consecuencias a largo plazo.