El 2026 empezó movido en el fútbol internacional: Equipo de la Premier League echó a su entrenador

La etapa de Enzo Maresca al frente del Chelsea llegó oficialmente a su fin. El club londinense confirmó este 1 de enero la salida del entrenador italiano, en una decisión que marca un nuevo giro en el ambicioso, y a la vez inestable, proyecto deportivo de los “Blues”. Aunque el anuncio se realizó de manera consensuada, la determinación responde a una combinación de resultados irregulares, tensiones internas y la necesidad de redefinir el rumbo del equipo en plena temporada.

Maresca había asumido el cargo con la misión de dotar al Chelsea de una identidad clara, basada en la posesión del balón, la presión alta y un juego estructurado desde el fondo. Su llegada generó expectativas, especialmente por su trabajo previo y por el respaldo que recibió de la directiva para moldear una plantilla joven y de alto costo. Durante su gestión, el equipo logró levantar dos títulos internacionales: la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes, conquistas que le dieron cierto crédito y reforzaron la idea de un proyecto a mediano plazo.

Sin embargo, el rendimiento en la Premier League terminó siendo determinante. Chelsea cerró el año ubicado en la quinta posición del campeonato, lejos de la regularidad esperada y con una racha negativa que encendió las alarmas: apenas una victoria en los últimos siete partidos ligueros. A esto se sumaron dudas en el funcionamiento colectivo, dificultades para sostener resultados ante rivales directos y una sensación generalizada de estancamiento, pese al talento individual del plantel.

Desde el entorno del club se reconoce que el desgaste fue progresivo. Las exigencias inmediatas del Chelsea, acostumbrado a competir por títulos mayores, chocaron con los tiempos que requería la idea futbolística de Maresca. Además, habrían existido diferencias con la directiva respecto a la gestión del grupo y algunas decisiones deportivas, factores que terminaron acelerando la ruptura.

En el comunicado oficial, el club agradeció el profesionalismo del técnico italiano y destacó los logros obtenidos durante su ciclo, subrayando que la separación se dio en buenos términos. Por su parte, Maresca se despidió valorando la experiencia y deseando éxito a la institución, aunque sin profundizar en los motivos de su salida.

Ahora, Chelsea se enfrenta a un nuevo desafío al elegir al entrenador que pueda estabilizar al equipo y responder a las altas expectativas de la afición. Mientras se define a su sucesor, el club busca evitar que esta nueva transición afecte sus objetivos en la Premier League y en las competiciones europeas. La salida de Maresca confirma, una vez más, que en Stamford Bridge los proyectos tienen poco margen de error y que la paciencia sigue siendo un bien escaso.