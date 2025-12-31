Kylian Mbappé habría sufrido delicada lesión que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas

El inicio de 2026 trajo una noticia que encendió las alarmas en el entorno del Real Madrid y del fútbol europeo: Kylian Mbappé sufrió una lesión que lo obligó a frenar su ritmo competitivo en un momento clave de la temporada. El delantero francés, una de las grandes figuras del club blanco y referencia ofensiva del equipo, quedó al margen tras presentar molestias físicas que derivaron en estudios médicos más profundos.

De acuerdo con el parte médico emitido por el club, Mbappé presenta un esguince en la rodilla izquierda, lesión que si bien no reviste gravedad extrema, sí requiere reposo y seguimiento constante. En el cuerpo técnico existe cautela, conscientes de que se trata de un futbolista determinante y de alto desgaste físico, cuyo regreso apresurado podría agravar el problema.

La lesión se produjo tras una seguidilla de partidos exigentes, en los que Mbappé venía acumulando muchos minutos tanto en LaLiga como en competiciones internacionales. Aunque el francés había mostrado señales de incomodidad en encuentros recientes, su competitividad lo llevó a mantenerse en el campo hasta que las molestias se hicieron imposibles de ignorar.

Para el Real Madrid, la baja de Mbappé supone un golpe sensible. No solo por su capacidad goleadora, sino por el peso que tiene en el funcionamiento ofensivo del equipo. El francés no solo aporta goles, sino profundidad, desequilibrio por banda, velocidad al espacio y una constante amenaza para las defensas rivales. Su ausencia obliga a reconfigurar el ataque y redistribuir responsabilidades.

Carlo Ancelotti deberá buscar soluciones internas mientras se define el tiempo exacto de recuperación. Jugadores como Vinícius Júnior, Rodrygo y Jude Bellingham están llamados a asumir mayor protagonismo ofensivo, ya sea incrementando su cuota goleadora o adaptándose a nuevos roles dentro del esquema. También se abre la puerta a variantes tácticas, como un ataque más asociativo o la inclusión de un “9” más fijo en determinados partidos.

El calendario no da tregua. La lesión llega en una fase en la que el Real Madrid afronta compromisos determinantes en liga, además de citas importantes en torneos de eliminación directa. Cada punto y cada resultado comienzan a pesar más, y la ausencia de Mbappé puede marcar diferencias, especialmente ante rivales de alto nivel.

Desde el entorno del jugador transmiten tranquilidad. La idea es que Mbappé regrese solo cuando esté al cien por ciento, evitando riesgos innecesarios. A sus 26 años, el francés atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, y tanto el club como el futbolista coinciden en que la prioridad es su salud a largo plazo.

En definitiva, la lesión de Kylian Mbappé representa un desafío para el Real Madrid, que deberá demostrar profundidad de plantilla y capacidad de adaptación. Mientras tanto, el madridismo espera noticias positivas sobre la evolución de su máxima estrella, con la esperanza de volver a verlo pronto liderando el ataque blanco en los partidos decisivos de la temporada.