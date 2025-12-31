Jugador del Medellín declinó oferta de un campeón de Champions para irse al Udinese de Italia

La novela del mercado de fichajes de Juan David Arizala, joven lateral colombiano del Deportivo Independiente Medellín, ha vivido un giro inesperado en las últimas semanas. Lo que parecía casi un hecho, el salto del talento de 20 años al histórico AC Milan de la Serie A, terminó desvaneciéndose, y hoy su futuro apunta a otro club italiano: Udinese Calcio.

A principios de diciembre de 2025, distintos medios especializados y periodistas de mercado confirmaron que el Milan había llegado a un acuerdo con el DIM para fichar a Arizala por cerca de 3 millones de euros, además de una futura cláusula de venta que beneficiaría al club colombiano. La operación incluso recibió el sello de “here we go” de Fabrizio Romano, uno de los reporteros más fiables en temas de transferencias.

En ese momento, el plan rossonero era fichar al lateral izquierdo y luego cederlo de inmediato al Toulouse FC de la Ligue 1 francesa, un club relacionado con la misma propiedad empresarial, con la idea de que Arizala pudiera adaptarse al fútbol europeo y sumar minutos de juego antes de regresar a Italia.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, surgió un problema operativo que cambió el rumbo de la negociación: el Toulouse no tenía espacio disponible para registrar a Arizala en su plantilla, especialmente por restricciones relacionadas con cupos para jugadores no comunitarios. Este hecho generó dudas en la estructura del Milan y, finalmente, el club decidió no cerrar el fichaje bajo las condiciones previstas.

En paralelo, Udinese Calcio entró con fuerza en la puja por el colombiano. Los friulanos igualaron la oferta económica del Milan, los mismos 3 millones, y presentaron un proyecto más atractivo para Arizala: la posibilidad real de competir desde el inicio en la Primera División italiana y ganarse un lugar en el primer equipo, sin ser enviado de inmediato a préstamo.

Según reportes recientes, tanto el DIM como el propio futbolista habrían dado luz verde al traspaso a Udinese. El colombiano viajaría a Italia en los próximos días para completar los exámenes médicos y firmar su contrato con los bianconeri. El acuerdo estaría prácticamente cerrado, solo a la espera de formalizaciones finales.

Desde la perspectiva de Medellín, esta secuencia representa un triunfo importante. Aunque la llegada al Milan se percibía como una oportunidad excepcional, por la historia y la visibilidad del club rojinegro, la oferta del Udinese asegura a Arizala una integración directa al primer equipo en una de las ligas más técnicas del mundo. Además, la venta proporciona al DIM un ingreso significativo que podría financiar futuras incorporaciones o fortalecer la estructura deportiva del club.

La caída del fichaje de Arizala al Milan no significa un retroceso, sino una reconfiguración estratégica que ahora lo sitúa con pie firme en la Serie A italiana con el Udinese, donde tendrá la oportunidad de consolidarse en Europa y seguir escribiendo su historia como uno de los talentos colombianos emergentes más prometedores.