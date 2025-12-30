Junior le apostó a delantero extranjero y lo compró por 600.000 dólares

La confirmación de la compra de Guillermo Paiva por parte de Atlético Junior de Barranquilla, proveniente del Club Olimpia de Paraguay, marca un momento decisivo en la planificación deportiva del equipo colombiano de cara a la temporada 2026. Tras una temporada destacada en la Liga BetPlay, el delantero paraguayo se ganó la confianza de la dirigencia y del cuerpo técnico, lo que llevó a la institución rojiblanca a ejecutar la opción de compra incluida en su contrato de cesión.

Paiva, de 28 años, había llegado a Junior al comienzo de 2025 en calidad de préstamo desde Olimpia. El atacante se adaptó rápidamente al fútbol colombiano, convirtiéndose en una pieza fundamental del plantel dirigido por el técnico Alfredo Arias. Su presencia en el ataque fue determinante durante el segundo semestre del año, cuando Junior consiguió el título de la Liga BetPlay 2025-II, con Paiva aportando goles, movilidad y asistencia en numerosas ocasiones.

La operación entre Junior y Olimpia se cerró con una compra del 60 % de los derechos federativos del jugador por un monto cercano a los 600 000 dólares, cifra que forma parte de la opción pactada entre ambos clubes. Con este acuerdo, el delantero firmó un contrato hasta diciembre de 2028, lo que le da estabilidad y asegura su presencia en el equipo para las próximas campañas. Olimpia, por su parte, conserva un porcentaje de la ficha que podría beneficiarlo en caso de una futura transferencia de mayor envergadura.

La continuidad de Paiva en Junior envía una señal clara de ambición y planificación a largo plazo por parte de la dirigencia. En lugar de limitarse a refuerzos temporales, el club busca construir una base sólida de jugadores que ya conocen la institución y que han demostrado su aporte dentro de la cancha. Esto se vuelve especialmente relevante teniendo en cuenta que Junior tendrá un calendario exigente en 2026, incluida su participación en la Copa Libertadores, competición en la que quiere destacarse.

Para Paiva, la compra definitiva representa un voto de confianza importante y una oportunidad para consolidarse como uno de los goleadores más importantes del fútbol colombiano. El atacante paraguayo no solo aportó goles durante la temporada, sino también trabajo colectivo, asociándose bien con sus compañeros y siendo un referente ofensivo en los momentos clave.

La afición rojiblanca recibió con entusiasmo la noticia de la compra, ya que Paiva se ganó el cariño de la hinchada por su entrega y rendimiento consistente a lo largo del año. Ahora, con contrato extendido y la permanencia asegurada hasta 2028, el delantero se convierte en uno de los pilares del proyecto deportivo de Junior, que aspira a volver a pelear por títulos nacionales y a soñar con grandes actuaciones en torneos internacionales.