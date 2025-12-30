Exjugador del Pereira renunció para irse a jugar la Europa League en el 2026

El joven delantero Samy Merheg, de 19 años y considerado una de las promesas más interesantes del fútbol colombiano, dio un paso trascendental en su carrera este 30 de diciembre de 2025 al confirmar su fichaje por el Sporting Clube de Braga, equipo destacado de la Primeira Liga de Portugal.

Merheg, nacido en Pereira y con nacionalidad colombiana y libanesa, vivirá su primera experiencia profesional en Europa, tras salir como agente libre del Deportivo Pereira debido a problemas financieros y falta de pago en el club colombiano. A diferencia de muchas transferencias tradicionales, Braga se hizo con los servicios de Merheg a coste cero, convirtiéndose en una incorporación estratégica para reforzar su ataque sin un desembolso económico directo por el traspaso.

El contrato firmado entre el jugador y el Braga tiene una duración inicial de dos temporadas y media (hasta junio de 2028), con opciones de extender la vinculación por dos campañas adicionales, lo que podría mantener a Merheg en el club hasta mediados de 2030. Además, informes desde Portugal apuntan a que el delantero estaría protegido por una cláusula de rescisión alrededor de los 40 millones de euros, una señal de la ambición del club por asegurar su futuro valor de mercado.

Samy Merheg, apodado “El Tanque”, se destacó en el fútbol colombiano con el Deportivo Pereira, donde registró ocho goles en 29 partidos en la temporada 2025, lo que atrajo la mirada de varios clubes internacionales antes de que Braga cerrara su fichaje. Su trayectoria incluye etapas formativas en España y en el fútbol colombiano, además de una proyección ofensiva que lo convierte en una pieza interesante para la ofensiva del club portugués.

Además de su carrera en clubes, Merheg ha comenzado a dejar huella en el plano internacional representando al Líbano, selección que eligió por sus vínculos familiares y en la que ha sumado goles y apariciones pese a su juventud. Esta experiencia internacional le añade valor a su perfil dentro del Braga, que ha venido integrando talento joven y versátil en su plantilla.

Braga, dirigido por Carlos Vicens, ya ha integrado a Merheg en entrenamientos con el primer equipo, lo que indica que podría estar disponible para competir desde el inicio de 2026. Con la llegada de Merheg, el club busca reforzar su ataque de cara a objetivos tanto en la Primera Liga portuguesa como en competiciones europeas donde Braga suele tener presencia, garantizando mayor profundidad ofensiva y alternativas tácticas para el técnico.

Este movimiento marca un paso importante para Samy Merheg, quien ahora tendrá la oportunidad de crecer en un fútbol competitivo como el portugués y demostrar que su potencial puede dar frutos en escenarios de mayor exigencia internacional.