Carlos Antonio Vélez confirmó el fin de importante medio de comunicación deportivo: “Fui muy feliz en ese lugar”

Una de las noticias más sorprendentes del día fue confirmada por el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien, aprovechando su espacio en redes sociales con su gran cantidad de seguidores, confirmó el fin de la era de ‘Antena 2′, uno de los espacios de deportes más grandes y reconocidos entre los colombianos, después de más de 35 años en funcionamiento.

Con profunda tristeza el mismo periodista informó que dado el avance de la tecnología y la notable decadencia que ha tenido la radio en Colombia, este espacio debió cerrar sus puertas y tendrá unas pocas horas de vida hasta la media noche de este 30 de diciembre, cuando se le ponga punto final en medio de una notoria nostalgia por todos aquellos que han conformado la primera emisora deportiva de Colombia.

Con este mensaje, Vélez comunicó la triste despedida de este espacio:

“Hace 13.361 días q el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2, el ambicioso proyecto de una leyenda de la Radiodifusión Colombiana, Don Jairo Tobon de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón. Muchos eventos pasaron por sus ondas AM con el mejor talento de la época… hoy, producto del inexorable avance de la tecnología y la modernidad de las comunicaciones la vieja AM, además de la situación q viven los medios en el país, dejará de sonar. A media noche Antena 2 se apagará y solo quedará su imborrable huella con tantas emociones y sonidos instalados en el recuerdo. Fui muy feliz en ese lugar del mundo. Desde el 13 de Enero nuestro buque insignia de aquella programación, Planeta Fútbol y su estelar, Palabras Mayores, estarán a las seis de la mañana, como en el último tiempo, en @WinSportsTV y ahora en la App del Canal RCN y la de RCN Radio... la vida continúa!“.