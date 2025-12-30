Atlético Nacional tendría casi cerrado a su nuevo portero: Es una de las revelaciones más grandes del FPC

En medio de un mercado de fichajes cada vez más competitivo en el fútbol colombiano, Atlético Nacional sigue moviendo piezas y ha puesto sus ojos en uno de los porteros más destacados de la última temporada en la segunda división: Kevin Cataño, el joven guardameta de 22 años que brilló con Real Cundinamarca durante la campaña 2025.

Cataño se convirtió en una de las figuras más consistentes del equipo cundinamarqués, siendo clave para que su club llegara a la final del segundo semestre del torneo de ascenso. Con una estatura imponente de 2 metros y un liderazgo natural bajo los tres palos, el arquero acumuló actuaciones destacadas, incluyendo varias atajadas decisivas y protagonismo en series decisivas como la de ascenso, donde fue determinante incluso en tandas de penales.

Según distintos periodistas y medios deportivos, Atlético Nacional ya tendría un principio de acuerdo con Cataño, con la idea de incorporarlo a su plantel de cara a 2026. La negociación está avanzada y los detalles finales entre el club verde y Real Cundinamarca estarían por definirse.

La dirigencia verdolaga ha planteado un plan interesante para el desarrollo del arquero: cederlo a préstamo por unos seis meses a otro equipo para que siga acumulando experiencia en la élite colombiana antes de asumir un rol más activo en el arco de Nacional. Esta estrategia tendría sentido en un contexto en el que el club ya cuenta con porteros de renombre como David Ospina, además de otros arqueros jóvenes en el plantel.

El interés de Nacional en Cataño no es casual. El guardameta se ha destacado por su seguridad bajo los tres palos, su capacidad para liderar la defensa desde atrás y su físico ideal para dominar el área. Su campaña con Real Cundinamarca dejó números sólidos, incluyendo un elevado porcentaje de vallas invictas y un rendimiento consistente que lo posicionó como uno de los mejores porteros del torneo de la B en 2025.

Además, el arquero dialogó recientemente con medios nacionales sobre su futuro, confirmando que su carrera está en un punto de inflexión y que está abierto a dar el salto a un club de mayor envergadura como Nacional o incluso Millonarios, quienes también mostraron interés en sus servicios.

Si se concreta el fichaje, Kevin Cataño representaría una apuesta a futuro para Atlético Nacional, combinando juventud, proyección y un perfil competitivo que podría potenciar la competencia en una posición clave del equipo verdolaga de cara a sus ambiciones en Liga BetPlay y torneos internacionales en 2026.