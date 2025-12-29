Dimayor dio a conocer la programación de los dos partidos de Superliga y definir al primer campeón del 2026

La Dimayor confirmó oficialmente las fechas en las que se disputará la Superliga BetPlay 2026, el torneo que abre cada temporada del fútbol profesional colombiano y que enfrenta a los campeones de los dos torneos de Liga del año anterior. En esta edición, el título se definirá entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, dos clubes históricos que llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: comenzar el 2026 levantando un nuevo trofeo.

El ente rector del fútbol colombiano anunció que la serie se jugará en el mes de enero, antes del inicio formal de la Liga BetPlay. El partido de ida se disputará el 15 de enero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, mientras que la vuelta será el 21 de enero en el estadio El Campín, manteniendo el formato de ida y vuelta que ha caracterizado a la Superliga en los últimos años. En caso de empate en el marcador global, el campeón se definirá directamente desde el punto penal.

Junior accedió a esta final tras consagrarse campeón del segundo semestre de 2025, cerrando un torneo sólido en el que supo imponer su jerarquía, especialmente en los cuadrangulares y la gran final. El equipo barranquillero, respaldado por una de las nóminas más competitivas del país y una afición exigente, buscará sumar una nueva Superliga a su palmarés y ratificar su condición de protagonista constante del fútbol colombiano. Además, arrancar el año con un título sería un impulso clave para un club que también apunta a destacarse a nivel internacional.

Por su parte, Independiente Santa Fe llega a la Superliga como campeón del primer semestre de 2025, título que significó un golpe de autoridad para el conjunto bogotano y una reivindicación deportiva tras temporadas irregulares. El equipo cardenal mostró equilibrio, fortaleza defensiva y carácter en los momentos decisivos, virtudes que ahora intentará trasladar a esta serie ante Junior. Para Santa Fe, la Superliga representa la oportunidad de reafirmar su regreso a la élite y empezar el 2026 con confianza.

El contexto del calendario también será un factor clave. Ambos equipos llegarán en plena etapa de pretemporada, con posibles ajustes en sus plantillas y con el reto de alcanzar rápidamente el ritmo competitivo. En ese sentido, la Superliga suele convertirse en una prueba exigente para los cuerpos técnicos, que deben equilibrar la preparación física con la necesidad de competir por un título oficial.

Con Junior y Santa Fe como protagonistas, la Superliga 2026 promete una serie atractiva, con estadios llenos, historia, rivalidad deportiva y la ilusión intacta de dos aficiones que sueñan con empezar el año celebrando. El fútbol colombiano, una vez más, tendrá un arranque de alto nivel.