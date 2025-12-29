A Jarlan Barrera lo pondrían a buscar nuevo equipo tras la supuesta no renovación con el Medellín

La temporada 2025 no será recordada con especial cariño por los hinchas de Independiente Medellín. Tras una campaña llena de altibajos y sin el título que se esperaba, el club antioqueño tomó decisiones profundas para encarar el 2026 con una nueva hoja de ruta. Una de las más resonantes ha sido la no renovación del contrato de Jarlan Barrera, mediocampista ofensivo que llegó en julio de 2025 con grandes expectativas y que ahora quedará como agente libre al no llegar a un acuerdo con la dirigencia para extender su vínculo con el equipo.

Barrera, de 30 años, disputó 25 partidos con el Medellín en el segundo semestre del año y aportó 1 gol y 4 asistencias en todas las competiciones, desempeño que reflejó su importancia dentro de la plantilla, pero que no fue suficiente para convencer a la directiva de mantenerlo en el proyecto de 2026. Tras varias semanas de negociaciones, el mediocampista no logró un consenso económico ni deportivo para firmar una nueva extensión, lo que selló su salida al finalizar el contrato el 31 de diciembre de 2025.

La noticia fue confirmada por medios especializados que señalaron que Barrera evaluará ofertas tanto del fútbol colombiano como del exterior, lo que abre un abanico de posibilidades para su futuro profesional. Como agente libre, el mediocampista tiene la ventaja de negociar directamente con cualquier club sin que estos tengan que pagar una transferencia, algo atractivo para equipos que buscan talento experimentado sin un costo adicional.

La despedida de Barrera llega en un contexto complejo para el DIM. El equipo consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026, pero lo hará sin uno de sus hombres de creación, un detalle que no pasó desapercibido en la prensa especializada y que podría influir en la planificación deportiva de cara a competencias internacionales.

Para muchos analistas y aficionados, la salida de Barrera representa más que una simple cuestión contractual: simboliza el fin de un intento de reencuentro con el mejor nivel del volante samario, cuyo paso por el club estuvo marcado por momentos sólidos y otros de irregularidad. Aunque su aporte no fue despreciable, la falta de continuidad y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la dirigencia terminaron inclinando la balanza hacia su partida.

Ahora, con su contrato terminado, Jarlan Barrera se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera, mientras que Independiente Medellín busca reforzar su plantel para no solo competir en el plano nacional, sino también en la exigente Copa Libertadores.