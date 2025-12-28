América de Cali mueve fichas en el mercado internacional y apunta al fútbol uruguayo para reforzar su arco en 2026

América de Cali ya planifica la temporada 2026 y una de sus principales tareas es encontrar un nuevo guardameta que refuerce la portería escarlata tras la salida de Joel Graterol. La dirigencia vallecaucana explora el mercado internacional y tendría avanzadas conversaciones por un arquero argentino que viene de destacarse en el fútbol uruguayo.

Con la salida confirmada del venezolano Joel Graterol, campeón con el club en 2020 y nuevo refuerzo de la Academia Puerto Cabello, y la incertidumbre alrededor del futuro del uruguayo Santiago Silva, el América de Cali definió como prioridad la incorporación de un arquero extranjero que eleve la competencia interna con Jorge Soto, titular durante buena parte de 2025.

El nombre que aparece en el radar escarlata es el del argentino Gino Santilli, guardameta de 24 años y 1,91 metros de estatura, quien pertenece a Banfield y viene de cumplir una destacada temporada en Cerro Largo de Uruguay, equipo al que llegó cedido. En el fútbol charrúa, Santilli logró varios partidos con la portería en cero y se consolidó como una de las figuras del equipo.

Según informó el periodista uruguayo Ramiro Soria, América ya realizó un primer acercamiento a Banfield con la intención de concretar una cesión con opción de compra, propuesta que fue rechazada por el club argentino. Ante este escenario, la dirigencia vallecaucana habría planteado como alternativa la compra de un porcentaje de los derechos deportivos del arquero, negociación que sigue abierta a pocos días del inicio de la pretemporada.

Santilli no solo ha llamado la atención por su regularidad bajo los tres palos, sino también por un hecho poco común para su posición. El pasado 7 de noviembre de 2025, el arquero argentino marcó un gol de arco a arco en el Torneo Clausura uruguayo frente a Liverpool, aprovechando una defensa adelantada y sorprendiendo al portero rival con un potente remate desde su propia área.

Mientras avanza la búsqueda del nuevo arquero, América de Cali también definió el futuro del delantero Adrián Ramos, quien regresó al club en septiembre tras su retiro en 2020, pero no logró cumplir el objetivo de alcanzar títulos en la Liga BetPlay ni en la Copa Colombia, quedándose en la fase de cuadrangulares.

Con el calendario apretado y el inicio de la Liga BetPlay 2026 cada vez más cerca, el conjunto escarlata acelera gestiones para cerrar refuerzos clave y fortalecer una nómina que buscará volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.