Radamel Falcao podría volver a vestirse de azul en el 2026 ante el interés de dos equipos sudamericanos

Uno de los jugadores más mediáticos de los últimos años en nuestro país ha sido Radamel Falcao García. Tras su paso por Millonarios, el futbolista no ha logrado conseguir un contrato que logre satisfacer sus necesidades y por ende, desde entonces, lo hemos visto como agente libre hasta la actualidad, donde, según varias fuentes, hay dos clubes importantes de Sudamérica interesados en el jugador.

Por un lado, Gimnasia y Esgrima de la Plata es una de las instituciones que buscaría poder contar con el veterano colombiano, quien, más que por su aporte en cancha, puede ser un boom mediático en Argentina y un incremento en la venta de abonos, boletería y mercancía del equipo, solventando varios problemas financieros que se han dado en el equipo en los últimos meses.

Por otro lado, Emelec de Ecuador, equipo que también viste de azul, ha manifestado su interés en el ‘Tigre’ de cara al 2026. Por ahora, según el periodista César Augusto Londoño, la idea gusta bastante y es una liga en la que ya han pasado jugadores veteranos, como Paolo Guerrero o Hernán Barcos.

"Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador. Por la Liga Pro han pasado estrellas ya veteranas como Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Christian Cueva en el ‘Bombillo’“, fueron las palabras del comunicador sobre el interés del equipo ‘Eléctrico’ de Ecuador.

Exequipo de James Rodríguez se aseguró a goleador colombiano de cara a la temporada 2026

El Club León oficializó el fichaje del delantero colombiano Diber Cambindo, quien llega procedente del Club Necaxa para reforzar la ofensiva de la Fiera de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El acuerdo viene acompañado de un contrato de tres años, lo que subraya la apuesta del conjunto esmeralda por consolidar un ataque más efectivo y competitivo bajo la dirección del técnico Ignacio “Nacho” Ambriz.

Cambindo, de 29 años, se ha destacado en México por su potencia física, capacidad para moverse entre líneas y, sobre todo, su olfato de gol. En su etapa con Necaxa disputó 68 partidos oficiales entre Liga MX y competencias complementarias, en los que anotó 32 goles y dio 6 asistencias, cifras que perfilan a un atacante con alta capacidad de conversión y participación ofensiva.

Estadísticamente, en la temporada 2025/2026 con Necaxa, Cambindo registró 6 goles y 2 asistencias en 14 presentaciones, con un promedio de 0.5 goles cada 90 minutos y contribuciones directas a goles, colocándolo entre los delanteros más eficientes de la Liga MX en esa etapa.