“¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares?“, polémico comentario de periodista argentino

La inminente llegada del extremo colombiano Marino Hinestroza a Boca Juniors se ha convertido en uno de los temas más discutidos del mercado de fichajes sudamericano, no solo por el valor de la transferencia, sino también por la polémica que generó un comentario despectivo de un periodista argentino. El jugador, de 23 años y actualmente en Atlético Nacional, estaría a punto de convertirse en nuevo refuerzo del club ‘xeneize’ tras un acuerdo cercano a los 5 millones de dólares entre las dirigencias de ambos equipos, y un contrato por cuatro temporadas que está prácticamente listo para firmarse.

Sin embargo, en el programa argentino Picado TV, el periodista Diego Díaz realizó un comentario que rápidamente se viralizó y provocó rechazo en redes sociales, especialmente entre aficionados colombianos. Durante una dinámica en la que debatían sobre fichajes, Díaz dijo con un tono despectivo: “¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares? Si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es Marino Hinestroza”. Además, añadió frases cuestionando su rendimiento y sugiriendo que el valor pagado por Boca no estaría justificado para el fútbol argentino.

Este tipo de expresiones no solo generaron debate por lo futbolístico, sino también por el tono peyorativo del comentario, que en muchos casos fue interpretado como xenófobo y ofensivo hacia el jugador y, por extensión, hacia los deportistas colombianos. Usuarios en redes sociales condenaron las palabras del periodista, señalando que descalifican al profesional antes de que el club anuncie oficialmente su fichaje.

La posible llegada de Hinestroza a Boca significa un salto importante en su carrera. El colombiano llega al club argentino tras destacarse en Atlético Nacional, donde fue pieza clave en la consecución de títulos y despertó interés internacional luego de su paso por la MLS y la Liga MX. Con su estilo rápido y desequilibrante por las bandas, Boca busca reforzar su ataque para la próxima temporada y la Copa Libertadores 2026, una competencia en la que históricamente las figuras del fútbol colombiano han tenido impacto positivo.

Pese a las críticas, la operación avanza y en los próximos días podría concretarse la firma del contrato. Hinestroza, con hambre de triunfos y una trayectoria ascendente, tendrá la oportunidad de demostrar su calidad en una de las plazas más exigentes de Sudamérica. Su adaptación en Boca y la respuesta de los hinchas serán observadas con atención, especialmente tras la polémica generada antes incluso de su debut oficial.