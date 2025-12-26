Exequipo de James Rodríguez se aseguró a goleador colombiano de cara a la temporada 2026

El Club León oficializó el fichaje del delantero colombiano Diber Cambindo, quien llega procedente del Club Necaxa para reforzar la ofensiva de la Fiera de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El acuerdo viene acompañado de un contrato de tres años, lo que subraya la apuesta del conjunto esmeralda por consolidar un ataque más efectivo y competitivo bajo la dirección del técnico Ignacio “Nacho” Ambriz.

Cambindo, de 29 años, se ha destacado en México por su potencia física, capacidad para moverse entre líneas y, sobre todo, su olfato de gol. En su etapa con Necaxa disputó 68 partidos oficiales entre Liga MX y competencias complementarias, en los que anotó 32 goles y dio 6 asistencias, cifras que perfilan a un atacante con alta capacidad de conversión y participación ofensiva.

Estadísticamente, en la temporada 2025/2026 con Necaxa, Cambindo registró 6 goles y 2 asistencias en 14 presentaciones, con un promedio de 0.5 goles cada 90 minutos y contribuciones directas a goles, colocándolo entre los delanteros más eficientes de la Liga MX en esa etapa.

El colombiano llega a un León que viene de una campaña con problemas ofensivos, pues perdió figuras como Jhonder Cádiz y Stiven Mendoza tras el Apertura 2025 y necesita recuperar contundencia si quiere pelear por los primeros puestos. En este contexto, Cambindo no solo competirá por un puesto como centrodelantero titular, sino que también aportará presencia física que puede liberar espacios para compañeros como Ismael Díaz o integrarse a un esquema donde se espera mayor movilidad ofensiva y presión alta.

La llegada del colombiano también afronta competencia interna: León cuenta con otros atacantes como Juan Pablo Domínguez y Nicolás Vallejo, quienes aportan diversidad de perfiles en ofensiva. Esto obliga a Cambindo a consolidarse rápidamente dentro del equipo para ganarse la titularidad en un esquema que busca equilibrio entre juego asociativo y verticalidad.

En resumen, León apuesta por un delantero que ha demostrado capacidad goleadora sostenida en México, con estadísticas que avalan su adaptación a la Liga MX. La expectativa ahora es que Cambindo transforme ese potencial en resultados concretos y ayude a la Fiera a recuperar protagonismo ofensivo desde el inicio del Clausura 2026.