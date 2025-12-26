Atlético Nacional estaría cerca de concretar la llegada del reemplazo de Marino Hinestroza: También proviene de la MLS

La posible llegada de Nicolás Rodríguez a Atlético Nacional empieza a tomar fuerza en el mercado de fichajes y se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol colombiano en las últimas semanas. El extremo, actualmente en Orlando City SC de la MLS, aparece en el radar del club antioqueño como una alternativa joven, rápida y con proyección para reforzar las bandas de cara a la temporada 2026.

Rodríguez, de 21 años, arribó a Orlando City a comienzos de 2025 procedente de Fortaleza CEIF, en una apuesta clara del conjunto estadounidense por el talento colombiano. Su fichaje se dio bajo la Iniciativa Sub-22 de la MLS, lo que refleja el perfil que buscaba el club: un jugador desequilibrante, con capacidad para el uno contra uno, velocidad en espacios abiertos y margen de crecimiento. Durante su primer año en la liga norteamericana, el atacante tuvo un proceso de adaptación progresivo, alternando titularidades y apariciones desde el banco.

Si bien no logró consolidarse como una figura indiscutida, Rodríguez dejó destellos interesantes. En la temporada sumó minutos tanto en la MLS como en competiciones paralelas, registrando un gol y al menos una asistencia, además de aportar amplitud y profundidad por las bandas. Su rendimiento fue valorado internamente como positivo en términos de aprendizaje, aunque la fuerte competencia en el frente ofensivo de Orlando City limitó su continuidad.

En ese contexto aparece Atlético Nacional, que busca rejuvenecer su ataque y sumar extremos con características diferentes a las que actualmente tiene en plantilla. La dirigencia verdolaga evalúa la opción de incorporar a Rodríguez ya sea mediante un préstamo con opción de compra o una negociación definitiva, fórmula que todavía se encuentra en análisis. Para Nacional, el atractivo radica no solo en su edad y proyección, sino también en su conocimiento del fútbol colombiano y su capacidad para adaptarse rápidamente al medio local.

Desde el entorno del jugador, la posibilidad de regresar al país es vista como una alternativa interesante para ganar protagonismo, continuidad y visibilidad. Un buen rendimiento en Nacional podría reactivar su carrera a nivel internacional e incluso abrirle las puertas a futuras convocatorias en selecciones juveniles o mayores.

Por ahora, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los clubes, pero las conversaciones existen y el interés es real. En las próximas semanas, con el avance del mercado, se espera que haya mayor claridad sobre el futuro de Nicolás Rodríguez. De concretarse su llegada, Atlético Nacional sumaría a un extremo joven, veloz y con hambre de consolidación, mientras que el jugador tendría la oportunidad de relanzar su carrera en uno de los equipos más grandes del continente.