Jhon Jáder Durán se perdió un partido del Fenerbahce y pasó Navidad en Colombia: en Turquía lo llenan de críticas

Jhon Jáder Durán es un futbolista colombiano de 22 años, nacido en Zaragoza, Antioquia, y una de las jóvenes promesas del balompié nacional. El delantero ha tenido recorrido internacional y ha sido tenido en cuenta en convocatorias de la Selección Colombia, consolidándose como un atacante de proyección.

Actualmente, Durán milita en el Fenerbahce de Turquía, club al que llegó tras su paso por el fútbol inglés. En el equipo turco hace parte de la plantilla principal y es considerado una opción ofensiva dentro del proyecto deportivo para la temporada.

En los últimos días, el jugador fue objeto de críticas luego de ausentarse del partido del 23 de diciembre frente a Besiktas, ausencia que se dio tras recibir un permiso especial por parte del club. El hecho generó comentarios debido a su presencia en Colombia durante las festividades de fin de año, pese a que la autorización fue otorgada por la directiva y el cuerpo técnico.

Durante la Nochebuena, Durán regresó a su pueblo natal, Zaragoza, Antioquia, para compartir con su familia y amigos, algo que no pudo hacer en los dos años anteriores por compromisos deportivos en Europa. A través de sus redes sociales, el delantero compartió imágenes y videos de la celebración, donde se le vio participando en actividades locales y disfrutando del reencuentro.

En lo deportivo, Durán ha sumado minutos importantes en la temporada con el Fenerbahce, aportando goles y presencia en el frente de ataque. Aunque su rendimiento ha sido seguido con atención, el delantero continúa siendo una de las opciones ofensivas del club y se mantiene en el radar de la Selección Colombia de cara a futuras convocatorias.