Niño hincha del Cali fue a un evento de regalos para Navidad de la barra del América y le tocó conformarse con un balón rojo

Una de las escenas más curiosas que dejó la mañana de este 24 de diciembre en Cali, que está relacionada con el fútbol y con el fervor de las dos hinchadas más grande esta ciudad, el Barón Rojo Sur y el Frente Radical, ha dado bastante de qué hablar en redes, después de que una filmación en uno de estos eventos se hiciera viral, demostrando que hasta el espíritu de esta temporada puede limar asperezas entre personas con gustos diferentes.

Y es que, aunque es sabido que las dos barras de la capital del Valle del Cauca no se llevan muy bien, pero que ante la presencia de un niño bastante decidido, cualquiera de los dos puede ceder. Esto se vio en medio de un evento de la barra seguidora del América de Cali, donde repartieron regalos a los niños en algunas zonas populares de la ciudad, siendo un acto bastante tradicional en este tipo de grupos.

Mientras algunos menores se encontraban haciendo la fila para poder recibir un detalle, uno de los niños llegó con la camiseta del Deportivo Cali volteada al revés, pero con la firme intención de no irse con las manos vacías. Los encargados de repartir los detalles, se percataron del suceso y comenzaron a bromear con el niño, afirmando que debían darle un balón rojo, a pesar de que el mismo menor les señalaba que quería otra cosa.

Antes de irse, recibió la pelota mencionada y se fue manteniendo las bromas con los integrantes de la barra rival, quienes se reían de ver la actitud despreocupada del menor y que terminaron siendo bastante virales, teniendo en cuenta la tierna y curiosa escena que se ha robado el show en las redes de muchos hinchas de las dos instituciones, quienes destacan este tipo de labores sociales y rescatan el valor del fútbol en paz, incluso con los niños de nuestro país.

Hoy, 24 de diciembre, sí hay fútbol: Prográmese con estos partidos internacionales que puede ver por Win Sports

Para nadie es un secreto que el 24 de diciembre es un día para reunirse y compartir en familia. Hablar ‘de todo un poco’ y cenar. En muchas ocasiones, las conversaciones van dirigidas a lo que pasó a lo largo del año, no solo en la vida de cada uno, sino también en lo relacionado con el fútbol.

Por tal razón, si usted quiere ver partidos de fútbol en vivo hoy, le contamos las opciones que tiene a la mano por medio de Win Sports.

La única competencia que tiene cuatro partidos programados para este miércoles 24 de diciembre es la Copa Africana de Naciones.

Le presentamos los cuatro partidos que se disputarán hoy y que se podrán sintonizar por la señal de Win Sports: