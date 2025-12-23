“Santa Fe no merecía que me fuera a Millonarios”, Harold Santiago Mosquera reveló las razones que lo llevaron a alejarse del ‘Embajador’

Uno de los jugadores más importantes del 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano es Harold Santiago Mosquera, quien en este momento se encuentra atravesando el proceso de mudanza y transferencia al Cerro Porteño, donde ya fue presentado y mismo en el que disputará la temporada 2026 viviendo una nueva experiencia en el fútbol del exterior gracias a sus buenas actuaciones y relevancia en el título de Santa Fe en el primer semestre.

A pesar de que hub o interés de múltiples elencos, fueron los paraguayos los que se movieron más rápido y le sacaron el delantero a algunas instituciones de la mano de Jorge Bava, mismo que sacó una de las mejores versiones que ha tenido Mosquera en toda su carrera. De hecho, para poder cerrar su paso, se le dio una compensación al América de Cali, club en el que él nunca jugó, pero que firmó un precontrato para contar con él en caso de que no llegará una oferta del exterior, cosa que terminó pasando.

Eso sí, muchos tuvieron la duda del porqué Mosquera no tuvo muy en cuenta las ofertas de Millonarios, donde se formó y elenco del cual ha dicho ser hincha, a pesar de jugar para uno de los máximos rivales, dando respuesta a esto en las últimas horas en medio de una entrevista revelando detalles de su paso a cerro y su negativa a firmar por Millonarios con frases bastante sorprendentes que han hecho eco en la hinchada capitalina:

“Siempre mi intención era poder llegar a un acuerdo con el club, pero yo entendía lo difícil que era. Siempre lo hablamos, pero nunca se pudo llegar a un acuerdo con Santa Fe, ambas partes entendíamos que era muy difícil, la propuesta de América, de Millonarios, eran muy buenas y para santa fe era muy difícil igualar esas ofertas. Millonarios me buscó, yo nunca he escondido el cariño que le tengo a millonarios, pero creo que Santa Fe no merecía que yo me fuera a millonarios, por ende lo termine descartando”, fueron las palabras del futbolista a la hora de ser consultado por esto.