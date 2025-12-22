Lamine Yamal ahora es ‘youtuber’ y en su debut sorprendió a los colombianos con un particular detalle

Uno de los jugadores más importantes del momento y que se ha convertido en la máxima joya del mundo es el español Lamine Yamal. Desde su irrupción en la cantera del Barcelona hasta su talento desbordante que le ha dado un respiro al equipo dirigido por Hansi Flick y que además le ha bastado para ya tener en su palmarés una Eurocopa con su selección, cosas que a su edad son impensadas.

Ahora, a pesar de tener un estilo de vida frenético que el fútbol suele dar, el extremo habría decidido incursionar en otros mundos como lo es la creación de contenido, y, específicamente, el arte de los ‘youtubers’, quienes son bastante famosos de los inicios en España, donde hay varios de los más grandes en la historia de los creadores hispanohablantes, mismos que el propio delantero ha confesado haber consumido y que lo habrían inspirado para abrir su propio canal y realizar videos por su cuenta.

De hecho, ya el jugador subió su primer video para comenzar a mostrar un poco de su vida con un formato conocido como ‘house tour’, dejando ver la que es su anterior casa, pues estaría próximo a mudarse y habría decidido aprovechar esto para enseñar muchos de sus objetos, como premios, balones, regalos, ropa y demás artículos que fanáticos, marcas y compañeros le han regalado por diferentes motivos.

Lamine Yamal se estrenó en YouTube con camiseta de Colombia marcada con Luis Díaz

Un detalle que no se le escapó a nadie en sus primeros minutos como youtuber fue la camiseta que estaba usando Lamine en su video. La prenda pertenece a la Selección Colombia, que es la actual segunda equipación negra con naranja que está próxima a dejar de ser utilizada ante la inminente salida de nuevos uniformes para la Copa del Mundo 2026.

Durante el video, se vio que esta estaba marcada con el 7 de Luis Díaz, misma que hace recordar al juego amistoso que se llevó a cabo entre Colombia y España en Inglaterra, donde la ‘Tricolor’ se quedó con la victoria por 1 a 0 y donde el extremo colombiano habría podido regalarle esta prenda al Lamine Yamal, quien la portó con bastante orgullo, pues en un fragmento de la grabación se golpea el pecho en el área del escudo como acostumbra hacer después de anotar goles.

Hasta Carlos Antonio Vélez reacción a Lamine Yamal con la camiseta de Colombia

El periodista Carlos Antonio Vélez fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a la imagen de Yamal con la camiseta de Colombia y el estampado de Luis Díaz, compartiendo el video en sus redes sociales acompañado del texto: "Y la de Lucho por si obra el “contagio” que le vendría muy bien!“.

Así como él, muchos colombianos comentaron en el video del futbolista este mismo detalle y festejaron con bastante gozo el poder ver a una estrella de esta magnitud con una camiseta alusiva a nuestro país y al jugador colombiano más importante del momento, siendo un hecho bastante inesperado.