‘Alexander 00′ y otros ‘cracks’ del futbol de salón se ganaron el respeto en Argentina con ‘El Partido del Año’

El futsal y el futbol de salón son unos de los deportes más practicados en Colombia, llevando a sectores vulnerables como El Barrio Antioquia en Medellín, a sacar estrellas como ‘Alexander 00′, quien junto a otros cracks como Hugo Passos, dejaron por lo alto la bandera en Argentina con un partido que era uno de los más esperados del año en este territorio; encuentro que lastimosamente terminó con violencia.

Matías Amboade es uno de los creadores de contenido más reconocidos de este deporte en tierras gauchas, quien junto a Alexander realizaron un evento que reunió a más de 7.000 personas en el Microestadio Malvinas Argentinas, ubicado en Buenos Aires; ‘cotejo’ en el que había varias apuestas, dentro de ellas que Alexander dejaría de usar el #00 por un año si su equipo perdía; y que Amboade debía hacerles un asado premium al equipo del paisa si ellos ganaban

El encuentro estuvo bastante reñido con una igualdad por un gol, lo que llevó a los tiros sobre el punto penal, instancia en las que el golero Daniel Pulgarín se vistió de héroe atajando dos de los disparos de los argentinos, dándole la victoria el equipo cafetero.

“Que privilegiados somos de representar los barrios de nuestro país en todo el mundo. Gracias virgencita, gracias familia, gracias, amigos, gracias personas que apoyan de corazón. Solo la cuenta el que la vive y esta vez la vivimos, la gozamos y la ganamos”, fueron las palabras de Pulgarín tras la victoria.

“Que orgullo tan grande, nos representaron como se debía. Los admiro un montón, ustedes son los mejores”, fueron las palabras de Alexander a su ‘combo’, quienes recibirán a sus rivales próximamente en un partido de revancha que tendrá lugar en la capital antioqueña.