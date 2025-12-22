Afirman que un árbitro FIFA del fútbol colombiano dejará hacer parte del profesionalismo después de cometer grave error

Un caso bastante lamentable que se presentó en el Fútbol Profesional Colombiano fue la del juez central Jhon Hinestroza, quien tuvo su último juego en el cierre de la liga del 2024, cuando Tolima decretó su pase a la gran final del FPC ante Once Caldas, que peleaba por acceder, pero que se vio perjudicado por una pena máxima que no le sancionaron, dejándolos por fuera y creando una de las polémicas más grandes de ese campeonato.

Aunque al juez se le aplicó una sanción bastante grande y que hace más de un año no tiene acción, el Comité Disciplinario habría decidido ir más allá y retirarlo del cuerpo den jueces profesionales, siendo un hecho bastante importante teniendo encuentra que él hizo parte de los colombianos con el gafete FIFA hace no mucho tiempo, pero que con esto su trayectoria dentro del FPC llegó a su final.

“Decidido, Jhon Hinestroza, sancionado hace un año por omitir junto al VAR un penalti catedralicio de Junior Hernández a Contreras 94’, que le hubiera podido significar avanzar a la final al Once Caldas ante Tolima, fue borrado del panel profesional de árbitros y no volverá a pitar en el fútbol profesional”, fue la información dada por el periodista César Augusto Londoño, quien tendría conocimiento sobre la situación que se está presentando dentro del comité arbitral con estos casos.

A pesar de que no ha sido confirmado, hace unos días también se creó el rumor de que Norberto Ararat, potro de los árbitros del FPC que es bastante conocido y para muchos, no por cosas buenas. Esto mismo habría llevado al comité a tomar la decisión de también relevarlo de su cargo, representando lo que son dos salidas importantes para el cuerpo de jueces que, seguramente, sean relevados por los de mejor participación en este 2025 en segunda división y la escuela de árbitros.

Águilas Doradas dejó mal parados a periodistas de Caracol que criticaron a Junior por haberse reforzado con jugadores suyos

Hace unos meses, durante el “mercado de verano” del 2025, Junior echó mano de las tres estrellas de Águilas Doradas, Guillermo Celis, Jesús David Rivas y Jhon Fredy Salazar, cosa que no cayó muy bien en los periodistas de Caracol Radio, César Augusto Londoño y Steven Arce, mismos que criticaron el hecho de que un grande como el ‘Tiburón’ se reforzara de tal manera con jugadores provenientes de un club con menor envergadura, llegando a hacer comentarios certeros que terminaron haciendo eco tempo después.

Tras estos comentarios y la posterior consagración de Junior, Águilas Doradas se tomó su tiempo para hacer un video en el que mostraran la importancia de estos jugadores durante la temporada del equipo ‘Tiburón’ mediante algunos post en redes sociales, acompañado de un mensaje que afirma lo siguiente:

"El fútbol deja una advertencia clara: el micrófono no es un martillo para golpear procesos ni personas. El periodismo está para analizar con argumentos, no para descalificar ni dictar sentencias desde el prejuicio“, ante el comienzo de esta filmación donde queda en evidencia la reacción y actitud de César Augusto Londoño y Steven Arce al hablar de que Junior estuviera contratando futbolistas de Águilas.

Asimismo, en el mismo video se expresó lo siguiente: “Águilas doradas reafirma su respeto por el futbol colombiano, los protagonistas y la opinión pública que alimenta el debate deportivo, la critica con rigor construye, el menosprecio no. Hace unos meses alguien insinuó con un ‘déjame decirte’ que reforzarse con jugadores de Águilas no daba garantías. Hoy el futbol responde solo, junior es campeón con tres futbolistas formados y potenciados en nuestro proyecto... A los medios y analistas, critiquen, cuestionen, debatan, pero háganlo con respeto, porque en este deporte, déjame decirte, el futuro se escribe en la cancha“.